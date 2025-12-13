La selección nacional sub-22 de Indonesia no pudo defender el oro de los SEA Games 2025, ¿quién debería ser responsable?

VIVA – Pasos Equipo Nacional Indonesia Sub-22 en los SEA Games de 2025 tuvo un doloroso punto muerto. Garuda Muda no logró llegar a semifinales a pesar de cerrar la fase de grupos con una victoria por 3-1 sobre Myanmar.

Estos resultados no fueron suficientes y ahora la atención se centra en PSSI. Se espera la rendición de cuentas, con un nombre mencionado abiertamente: Zainuddin Amali.

Jugando en el Estadio del 700 Aniversario, Chiang Mai, el viernes 12 de diciembre de 2025 por la noche WIB, Indonesia parecía estar presionando.

Sin embargo, el gol de Min Maw Oo adelantó a Myanmar y cambió el escenario de la clasificación. Indonesia se vio obligada a marcar un mínimo de cuatro goles para mantener sus esperanzas de llegar a las semifinales.

De hecho, el conjunto rojiblanco sólo pudo replicar tres goles. Toni Firmansyah contribuyó con un gol, mientras que Jens Raven anotó dos goles adicionales. El resultado final de 3-1 no pudo sacar a Indonesia de la competencia por el mejor segundo puesto.

Este fracaso provocó fuertes críticas por parte del observador del fútbol nacional, Tommy Welly o Toalla de tapón. Evaluó que el desempeño de Garuda Muda estuvo lejos de las expectativas desde el inicio del torneo.

«En general, el partido fue malo. Muchos predijeron que este equipo sería fuerte, especialmente porque había jugadores naturalizados. Pero el resultado final fue paradójico, fue un fracaso total», dijo Bung Towel.

También destacó la larga preparación que ha tenido el equipo. Según él, el campo de entrenamiento de la Selección Nacional Sub-22 es relativamente largo en comparación con otros equipos, e incluso se dice que tiene una atmósfera positiva como la era Shin Tae-yong.

«El TC fue largo, se decía que el ambiente era bueno, pero en realidad fracasó. Cayó muy lejos», añadió.

Detrás de este fracaso surgieron diferencias en los objetivos dentro del PSSI. El vicepresidente general del PSSI, Zainudin Amali, dijo anteriormente que el objetivo era el oro en los SEA Games de 2025. Mientras tanto, el ministro de Juventud y Deportes, Erick Thohir, que también es presidente general del PSSI, dijo que el objetivo realista era la plata.

Se dice que Zainudin Amali tiene un papel central en los preparativos de la Selección Nacional Sub-22. Por lo tanto, Bung Towel cree que no se puede eludir la responsabilidad.

“Como PIC de la Selección lo es Amali, por lo que debe ser responsable”, recalcó.