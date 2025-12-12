La selección nacional sub-22 de Indonesia no logró llegar a semifinales

Viernes 12 de diciembre de 2025 – 22:08 WIB
Bangkok, LARGA VIDA – Selección Nacional de Indonesia Sub 22 no logró avanzar a las semifinales Juegos del MAR 2025 fútbol masculino a pesar de estar en el segundo lugar de la clasificación del Grupo C con tres puntos en dos partidos.
Lea también:
Trágicamente, la selección nacional sub-22 de Indonesia no logró llegar a las semifinales de los SEA Games 2025 a pesar de derrotar a Myanmar
Citando la página oficial de los SEA Games 2025, el viernes, Indonesia ocupa el segundo lugar en la clasificación del Grupo C después de derrotar equipo nacional de birmania 3-1 en el último partido.
Dos de los tres goles de Indonesia fueron marcados por Jens Raven después de que Toni Firmansyah igualara el gol de Min Maw Oo de Myanmar.
Lea también:
El presidente de PB Indonesian Aquatics, Anindya Bakrie, apoya directamente a los atletas de natación en los SEA Games 2025
Estos resultados significan que Indonesia está a sólo un gol de anotar tres goles y encajar dos goles en dos partidos.
Indonesia no logró llegar a las semifinales como el segundo mejor equipo porque perdió en productividad de goles ante Malasia, subcampeona del Grupo B, que anotó cuatro goles y concedió tres.
Lea también:
La selección nacional sub-22 de Indonesia responde al gol de Myanmar: ¡3 goles más para llegar a las semifinales!
Los cuatro países que han confirmado que se clasificarán para las semifinales de los SEA Games 2025 en fútbol masculino son Tailandia, Vietnam, Filipinas y Malasia.
Tailandia avanzó a las semifinales tras ganar el Grupo A con seis puntos tras dos victorias contra Timor Leste y Singapur, mientras que Vietnam encabezó el Grupo B con seis puntos tras vencer a Malasia y Laos.
Además, Filipinas se clasificó para las semifinales como ganador del Grupo C con seis puntos gracias a las victorias de Myanmar e Indonesia, mientras que Malasia fue el segundo mejor lugar en el Grupo B.
Resultados y clasificación final de la fase de grupos de fútbol masculino de los SEA Games 2025:
Grupo A
Resultados del partido
Timor Oriental 1 – 6 Tailandia
Singapur 1 – 3 Timor Oriental
Tailandia 3 – 0 Singapur
Clasificación final del grupo A
Ningún país Puntos SG principales
1Tailandia286
2Timor Oriental2-33
3Singapura2-50
Grupo B
Resultados del partido
Laos 1 – 2 Vietnam
Malasia 4 – 1 Laos
Vietnam 2 – 0 Malasia
Clasificación final del grupo B
Ningún país Puntos SG principales
1 Vietnam236
2 Malasia213
3 En stock2-40
Grupo C
Resultados del partido
Myanmar 0 – 2 Filipinas
Filipinas 1 – 0 Indonesia
Indonesia 3 – 1 Birmania
Clasificación final del grupo C
Ningún país Puntos SG principales
1 filipina 236
2Indonesia 213
3 Birmania 2-40
(Hormiga)
¡Comité de errores! Bandera equivocada, el nadador indonesio aún gana el boleto final
El tercer día del evento de natación de los SEA Games 2025 en Bangkok estuvo marcado por un incidente inusual. El comité cometió un error fatal al colocar la bandera de escoria de 5 metros
VIVA.co.id
12 de diciembre de 2025