La selección nacional sub-22 de Indonesia no logró llegar a semifinales

Bangkok, LARGA VIDA – Selección Nacional de Indonesia Sub 22 no logró avanzar a las semifinales Juegos del MAR 2025 fútbol masculino a pesar de estar en el segundo lugar de la clasificación del Grupo C con tres puntos en dos partidos.

Citando la página oficial de los SEA Games 2025, el viernes, Indonesia ocupa el segundo lugar en la clasificación del Grupo C después de derrotar equipo nacional de birmania 3-1 en el último partido.

Dos de los tres goles de Indonesia fueron marcados por Jens Raven después de que Toni Firmansyah igualara el gol de Min Maw Oo de Myanmar.

Estos resultados significan que Indonesia está a sólo un gol de anotar tres goles y encajar dos goles en dos partidos.

Indonesia no logró llegar a las semifinales como el segundo mejor equipo porque perdió en productividad de goles ante Malasia, subcampeona del Grupo B, que anotó cuatro goles y concedió tres.

Los cuatro países que han confirmado que se clasificarán para las semifinales de los SEA Games 2025 en fútbol masculino son Tailandia, Vietnam, Filipinas y Malasia.

Tailandia avanzó a las semifinales tras ganar el Grupo A con seis puntos tras dos victorias contra Timor Leste y Singapur, mientras que Vietnam encabezó el Grupo B con seis puntos tras vencer a Malasia y Laos.

Además, Filipinas se clasificó para las semifinales como ganador del Grupo C con seis puntos gracias a las victorias de Myanmar e Indonesia, mientras que Malasia fue el segundo mejor lugar en el Grupo B.

Resultados y clasificación final de la fase de grupos de fútbol masculino de los SEA Games 2025:

Grupo A

Resultados del partido

Timor Oriental 1 – 6 Tailandia

Singapur 1 – 3 Timor Oriental

Tailandia 3 – 0 Singapur

Clasificación final del grupo A

Ningún país Puntos SG principales

1Tailandia286

2Timor Oriental2-33

3Singapura2-50

Grupo B

Resultados del partido

Laos 1 – 2 Vietnam

Malasia 4 – 1 Laos

Vietnam 2 – 0 Malasia

Clasificación final del grupo B

Ningún país Puntos SG principales

1 Vietnam236

2 Malasia213

3 En stock2-40

Grupo C

Resultados del partido

Myanmar 0 – 2 Filipinas

Filipinas 1 – 0 Indonesia

Indonesia 3 – 1 Birmania

Clasificación final del grupo C

Ningún país Puntos SG principales

1 filipina 236

2Indonesia 213

3 Birmania 2-40

(Hormiga)