La selección nacional sub-22 de Indonesia comienza la lucha en los SEA Games 2025 Esta noche, Filipinas es la primera prueba

Bangkok, LARGA VIDA – Selección Nacional de Indonesia La Sub-22 inició oficialmente sus pasos en el deporte del fútbol masculino Juegos del MAR 2025 que se llama en Tailandia. Entrenador Indra Sjafri Asegúrese de que los 23 jugadores se hayan reunido y estén listos para el partido inaugural de esta noche, lunes 8 de diciembre de 2025.

Según el comunicado oficial del PSSI, Indra dijo que el equipo de Garuda Muda ya está completo según las normas del torneo. «A día de hoy, nuestra plantilla está completa, 23 jugadores según el reglamento. Estamos en el campo de entrenamiento y nos trasladaremos a Chiang Mai el 6 de diciembre. Los jugadores están listos para competir en el primer partido el 8 de diciembre y el segundo partido el 12 de diciembre», dijo según informó la página de Kita Garuda.

Indonesia ocupa el Grupo C con Myanmar y Filipinas. Inicialmente, Indonesia estaba programada para jugar tres partidos de la fase de grupos, incluido el encuentro con Singapur el 5 de diciembre. Sin embargo, después de que Camboya decidió retirarse, Singapur fue trasladado al Grupo A, por lo que Indonesia ahora solo ha jugado dos partidos preliminares.

El capitán de la selección indonesia sub-23, Ivar Jenner, contra Mali

Indra valoró que estos cambios aportaron un lado positivo al equipo. «Al principio eran tres partidos, pero cambiaron a dos. Esto es bastante positivo para nosotros, incluido el cambio del calendario del primer partido del 5 al 8 de diciembre. Este cambio proporciona un mejor espacio de preparación», afirmó el experimentado entrenador.

primer partido Selección Nacional de Indonesia Sub 22 se llevará a cabo el 8 de diciembre de 2025 contra Filipinas a las 18.00 WIB en el Estadio 700 Aniversario de Chiang Mai. El segundo partido tuvo lugar el 12 de diciembre contra Myanmar.

Aunque el equipo está completo, todavía se produce un cambio. El joven centrocampista titular, Marselino Ferdinan (AS Trencin), está confirmado como baja debido a una lesión. Indra explicó que se había comunicado con el club y acordó no obligar al jugador a comparecer. «La última condición de Marselino es una lesión y decidimos pensar en su futuro. Acordamos que Marselino no se uniría y sería mejor centrarse primero en la recuperación», dijo.

Como sustituto, Indra llamó a Rifqi Ray (Persik Kediri), que se había sumado al entrenamiento. La presencia de Rifqi completa la composición de 23 jugadores según el reglamento de los SEA Games 2025. Con un equipo completo y tiempo de preparación adicional, se espera que Garuda Muda pueda comenzar su andadura con resultados positivos cuando se enfrente a Filipinas.