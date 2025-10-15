La selección nacional no logra clasificarse para el Mundial, Prabowo ordena una evaluación exhaustiva

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ordenado evaluación de forma integral en materia de deportes, incluido el fútbol.

Así lo reveló el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, respondiendo a la posibilidad de formación Selección Nacional de Indonesia, Patricio Kluivert evaluado después de no lograr que la selección nacional de Indonesia se clasificara para copa del mundo 2026.

«Específicamente no, pero el presidente dijo que sí, tenemos que hacer una evaluación integral. De hecho, la discusión no fue sólo sobre fútbol», dijo Prasetyo a los periodistas, citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Aparte de eso, Prabowo también quiere que Indonesia tenga una academia para varios deportes que se considera que tienen potencial para ingresar a los Juegos Olímpicos y traer medallas a casa.

«Por eso el presidente quiere que tengamos una academia o un lugar de entrenamiento especial para varios deportes que esperamos puedan entrar en los Juegos Olímpicos y, por supuesto, la esperanza es conseguir medallas», dijo.

Anteriormente se informó que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, se mostraba reacio a aceptar el hecho de que la selección nacional de Indonesia no se clasificó para el Mundial de 2026.



Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, en la base aérea Halim Perdanakusuma Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«El señor Presidente, por supuesto, personalmente también se siente apesadumbrado al aceptar el hecho de que no hemos logrado calificar», dijo el Ministro de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi a los periodistas en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

A pesar de que tenía el corazón apesadumbrado, Prabowo aún le pidió a Erick Thohir, quien también es el Presidente General del PSSI, que se mantuviera concentrado en mirar hacia adelante.

Porque hay dos grandes eventos que afrontará la selección de Indonesia, a saber, la Copa Asiática de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028.

«Pero como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, dijo: intentemos de nuevo. Hay dos grandes eventos a los que nos enfrentamos, la Copa Asiática en 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028», concluyó.