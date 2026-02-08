La selección nacional Indonesia Sub-17 vs China Sub-17 se llevará a cabo esta noche, consulte la alineación de jugadores y el enlace de transmisión en vivo

domingo 8 de febrero de 2026 – 20:30 WIB
Tangerang, VIVA – Selección Nacional de Indonesia Sub-17 disputará el partido ensayos cara internacional equipo nacional chino Sub-17. Este partido se llevará a cabo en el Indomilk Arena, Tangerang, el domingo 8 de febrero de 2026, con inicio a las 21:00 WIB.
Este partido de prueba es parte de los preparativos. Selección Nacional de Indonesia Sub 17 para afrontar la futura agenda internacional. Frente a China Sub-17, se espera que Garuda Muda pueda mostrar desarrollo de juego y cohesión del equipo.
Para los fanáticos del fútbol indonesio, el partido entre la selección nacional Indonesia Sub-17 y China Sub-17 se puede ver en vivo en Indosiar. Aparte de eso, este partido también está disponible mediante transmisión en vivo en la plataforma Vidio. [LINK LIVE STREAMING]
Lea también:
Más popular: Dramática final de fútbol sala entre la selección de Indonesia y Irán, Manchester United Brush Tottenham
{{DUf0PW6FB-R }}
El entrenador de la selección indonesia sub-17, Nova Arianto, alineó a sus mejores jugadores desde los primeros minutos. La siguiente es la alineación de jugadores preparados para enfrentar a China Sub-17.
Lea también:
Listo para defender a la selección de Indonesia, el delantero del Depok marca 5 goles en 5 partidos en la liga holandesa
Composición de los jugadores de la selección nacional de Indonesia Sub-17
Indonesia Sub-17:
Noé Leo Duvart; Putu Ekayana, Shoyyo Himawan, Zidane Raditya, Farrel Luckyta; Peres Akwila, Dimas Handri, Fardan Faras; Miraj Rizki, Mierza Firjatrulllah, Yunna Adi Dava.
Se espera que este partido sea un campo de pruebas para que los jóvenes jugadores indonesios compitan a nivel internacional y aumenten su tiempo de juego contra oponentes con diferentes características de juego.
Israr Megantara revela las declaraciones de Héctor Souto tras no ejecutar un penal
Uno de los más destacados es Israr Megantara. El pilar indonesio fue el sexto lanzador en la tanda de penaltis, pero su ejecución no resultó en gol. error t
VIVA.co.id
8 de febrero de 2026