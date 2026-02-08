La selección nacional Indonesia Sub-17 vs China Sub-17 se llevará a cabo esta noche, consulte la alineación de jugadores y el enlace de transmisión en vivo

Tangerang, VIVA – Selección Nacional de Indonesia Sub-17 disputará el partido ensayos cara internacional equipo nacional chino Sub-17. Este partido se llevará a cabo en el Indomilk Arena, Tangerang, el domingo 8 de febrero de 2026, con inicio a las 21:00 WIB.

Este partido de prueba es parte de los preparativos. Selección Nacional de Indonesia Sub 17 para afrontar la futura agenda internacional. Frente a China Sub-17, se espera que Garuda Muda pueda mostrar desarrollo de juego y cohesión del equipo.

Para los fanáticos del fútbol indonesio, el partido entre la selección nacional Indonesia Sub-17 y China Sub-17 se puede ver en vivo en Indosiar. Aparte de eso, este partido también está disponible mediante transmisión en vivo en la plataforma Vidio. [LINK LIVE STREAMING]

El entrenador de la selección indonesia sub-17, Nova Arianto, alineó a sus mejores jugadores desde los primeros minutos. La siguiente es la alineación de jugadores preparados para enfrentar a China Sub-17.

Composición de los jugadores de la selección nacional de Indonesia Sub-17

Indonesia Sub-17:

Noé Leo Duvart; Putu Ekayana, Shoyyo Himawan, Zidane Raditya, Farrel Luckyta; Peres Akwila, Dimas Handri, Fardan Faras; Miraj Rizki, Mierza Firjatrulllah, Yunna Adi Dava.

Se espera que este partido sea un campo de pruebas para que los jóvenes jugadores indonesios compitan a nivel internacional y aumenten su tiempo de juego contra oponentes con diferentes características de juego.