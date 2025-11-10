¡La selección nacional indonesia sub-17 debe parecer agresiva!

Doha, EN VIVO – Entrenador Selección Nacional de Indonesia sub-17, Nova Ariantoquiere que sus tropas parezcan más agresivas cuando se enfrentan selección de honduras en el partido a vida o muerte del Grupo H Mundial Sub-17 2025, lunes 10 de noviembre de 2025.

Lea también: La selección de Indonesia se salta la jornada de la FIFA, Malasia y Vietnam podrían estar más lejos en el ranking mundial



De los dos partidos disputados, la selección sub-17 se sitúa en la tercera plaza del Grupo H, tras perder 1-3 ante Zambia y perder 0-4 ante Brasil.

«En cuanto al desarrollo del partido de mañana, por supuesto que seremos un poco más ofensivos porque necesitamos tres puntos. Sin embargo, todavía desconfiamos de Honduras, que tiene transiciones bastante buenas», dijo Nova en el campo de entrenamiento del estadio Al Thumama de Doha, el domingo.

Lea también: Más popular: MU empata contra Tottenham, los jugadores de la liga griega fortalecen a la selección nacional sub-23 de Indonesia



Una actuación agresiva y, con suerte, marcar muchos goles es una necesidad absoluta para que la selección nacional sub-17 mantenga sus esperanzas de clasificarse para los dieciseisavos de final.



Duelo Selección Indonesia Sub-17 vs Brasil Sub-17

Lea también: La selección nacional sub-23 de Indonesia añade municiones de Grecia para los SEA Games de 2025



Indonesia se encuentra ahora en la última posición de los 12 equipos terceros clasificados. Aparte del primer y segundo lugar de cada grupo, sólo los ocho mejores terceros lugares tienen derecho a avanzar a las fases eliminatorias.

Si logran vencer a Honduras, Indonesia tendrá tres puntos y tendrá la oportunidad de superar al equipo que actualmente ocupa el tercer lugar del Grupo G, Colombia, que ha sumado dos puntos en los dos partidos que ha disputado.

Colombia se enfrentará también el lunes (11/10) al líder del Grupo G, Corea del Norte.

Mientras tanto, para poder competir con los otros siete terceros clasificados, Indonesia seguramente perderá, porque hasta ahora tiene una diferencia de goles de menos seis.

Otros tres equipos que ocupan el tercer lugar en otros grupos y están más cerca de la posición de Indonesia en la mini clasificación, a saber, Paraguay (Grupo J), Arabia Saudita (Grupo L) y México (Grupo F), tienen una diferencia de goles de cero goles encajados.

«Sabemos que las posibilidades (de clasificación) todavía están muy abiertas, aunque sean del 60 o 40 por ciento. Pero les dije a los jugadores que deben maximizar cada oportunidad. Les pido a los jugadores que sean aún más óptimos», dijo Nova.

Indonesia jugará contra Honduras en el Campo 2 de la Academia Aspire, Doha, a partir de las 17.45 hora local o 21.45 WIB. (Hormiga)