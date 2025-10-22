La selección nacional femenina de pádel de Indonesia hace historia, limpia a sus rivales y alcanza las semifinales de la FIP Asia Cup 2025

VIVA – Equipo Nacional Cayó Las mujeres indonesias hicieron historia en la Copa Asia FIP 2025 que tuvo lugar en Doha, Qatar. La escuadra rojiblanca avanzó a semifinales con un récord perfecto, arrasando en todos los partidos de la fase de grupos sin una sola derrota.

En la ronda preliminar, Indonesia se enfrentó a tres duros oponentes: Australia, Filipinas y Tailandia. Sin embargo, las heroínas indonesias del pádel tuvieron un desempeño extraordinario al ganar todos los partidos en cada partido, un logro brillante que confirmó inmediatamente el gran potencial de Indonesia en el escenario internacional.

El primer partido contra Australia fue una dura prueba inicial, teniendo en cuenta que Kangaroo Country es uno de los mejores equipos del torneo.

Pero con un desempeño sólido y una gran determinación, el equipo indonesio logró asegurar una importante victoria que se convirtió en un capital valioso para el siguiente duelo.

El impulso ganador continuó cuando se enfrentaron a Filipinas. Los atletas indonesios volvieron a demostrar técnicas de juego maduras, un sólido trabajo en equipo y una mentalidad de lucha que no era menor que la de otros equipos asiáticos importantes.

En el último partido del grupo, Indonesia cerró un viaje perfecto al vencer a Tailandia y asegurarse un boleto a las semifinales con un récord limpio.

Presidente de PB Padel Indonesia (PBPI), Galih Dimuntur Kartasasmita expresó su gran aprecio por el esfuerzo de los atletas.

«Estos resultados muestran el extraordinario progreso del pádel indonesio en el escenario internacional. Nuestros atletas han demostrado espíritu de lucha, disciplina y un extraordinario sentido de orgullo por llevar el nombre de la nación», afirmó.

La Copa Asia FIP 2025 en Doha es un escenario importante para que el equipo nacional mida sus habilidades y fortalezca la posición de Indonesia a nivel asiático y mundial.

PB Padel Indonesia también expresó su agradecimiento a los patrocinadores que han apoyado plenamente la lucha de la selección nacional, entre ellos BCA, Juaraga, Majene, Lemonilo, Semen Indonesia y Royal Sports.