La selección nacional de Teqball de Indonesia aspira al oro en los SEA Games de 2025, el PP POTSI establece un objetivo audaz

VIVA – Selección Nacional de Teqball de Indonesia lanzado oficialmente a Juegos del mar Tailandia 2025. El presidente general del PP POTSI, Jovinus Carolus Legawa, subrayó el objetivo inicial que se plantean las tropas rojiblancas: cinco medallas, con un mínimo de una de oro.

El equipo indonesio, formado por ocho atletas, cuatro hombres y cuatro mujeres, competirá en todas las pruebas: individuales, dobles masculinos, dobles femeninos y dobles mixtos. Está previsto que vuelen a Tailandia el martes 9 de diciembre de 2025.

«Las oportunidades de oro existen en todos los números. Pero nos centramos en un oro primero como objetivo inicial. Ojalá podamos conseguir más», dijo Jovinus al liberar al equipo en Pasar Minggu GOR, en el sur de Yakarta, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Destacó que la competencia en la región del Sudeste Asiático es bastante reñida, siendo Tailandia, Filipinas, Malasia y Singapur los principales competidores. Se dice que Tailandia tiene la ventaja de jugar en casa.

«Todos los oponentes deben tener cuidado. Pero Tailandia claramente tiene ventajas. Por favor apoyen para que se pueda alcanzar el objetivo», dijo.

Gabriella Kota, entrenadora de la selección femenina de Hungría y jugadora en activo, también se mostró optimista. Según él, el objetivo de cinco medallas, incluida una de oro, no es imposible teniendo en cuenta los jóvenes talentos de la plantilla.

«Este es un gran evento internacional para ellos. Si podemos entrar entre los cinco finalistas, se abrirá una oportunidad de oro», afirmó.

La embajadora de Hungría en Indonesia, SE Lilla Karsay, también estuvo presente en la liberación del equipo. Espera que Indonesia pueda lograr los mejores resultados, especialmente teqball Acaba de competir oficialmente en los SEA Games después de haber sido anteriormente solo un número de exhibición.

«Soy optimista de que Indonesia pueda ganar el oro. Durante la exhibición en Camboya podría ganar la plata. Esperemos que esta vez mejore», dijo Lilla.

Considera que el teqball en Indonesia está creciendo rápidamente gracias al trabajo del PP POTSI, como lo demuestra la presencia de 27 administradores provinciales en toda Indonesia.

Oportunidades para los Juegos Olímpicos

Lilla también dijo que el teqball continúa esforzándose por ser incluido como deporte olímpico oficial. El proceso es largo, pero el rápido desarrollo global ha abierto esta oportunidad.

Composición del equipo nacional Teqball Indonesia – SEA Games Tailandia 2025

Putra:

Ardika Putra Yoga – Individuales masculinos

Cambio – Ganda

La Oda Mardham – La princesa.