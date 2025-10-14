La selección nacional de Indonesia recibe repentinamente buenas noticias de la FIFA: ¿Kluivert es despedido por el PSSI?

VIVA – Aunque no pudo llegar a la final del Mundial de 2026, Equipo Nacional Indonesia aparentemente recibió buenas noticias de fifa. Esta noticia llegó poco después de que la escuadra de Garuda sufriera dos derrotas consecutivas en la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática.

Lea también: Tripas después de que Israel y Noruega amenazaran con sanciones de la FIFA



Equipo Patricio Kluivert Anteriormente perdió 2-3 ante Arabia Saudita y perdió por poco 0-1 ante Irak. Estos dos resultados hicieron que Indonesia perdiera un total de 13,21 puntos FIFA, según cálculos del sitio Football-Ranking.

Esta noticia es lo más destacado para los lectores de VIVA durante todo el martes 14 de octubre de 2025. Además, también hay noticias sobre Patrick Kluivert, quien inmediatamente regresó a Holanda después de dirigir dos partidos. Selección Nacional de Indonesia en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Lea también: Prabowo está triste por la imposibilidad de la selección de Indonesia de clasificarse para el Mundial



Aparte de las dos novedades anteriores, también hay otras novedades no menos interesantes. ¿Cómo qué? El siguiente es un resumen del resumen:

5. Los medios chinos apoyan a la selección nacional de Indonesia debido al acoso de los árbitros, Tailandia llama a Jay Idzes Cs rey de la ASEAN

Lea también: AS Trencin celebra la llegada de Marselino Ferdinand



Selección Nacional de Indonesia nuevamente en el foco de dos medios extranjeros a la vez. Los medios chinos criticaron duramente el liderazgo del árbitro Ma Ning, quien dirigió el partido contra Irak, mientras que los medios tailandeses elogiaron la lucha del equipo Garuda en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Estas dos noticias también se convirtieron en las noticias más populares sobre la selección nacional de Indonesia, el martes 14 de octubre de 2025. Los medios chinos, Sohu, también abrieron sus voces sobre el liderazgo del árbitro Ma Ning en el acalorado duelo entre Indonesia e Irak.

4. Francamente, Alessandro Nesta dijo que este jugador era el mejor defensor del mundo.

leyenda del fútbol italiano, Alessandro Nestaelogió al capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, a quien considera sigue siendo el mejor defensa del mundo hasta la fecha.

Nesta, conocido como uno de los defensores centrales más elegantes e inteligentes de su tiempo, evaluó que la consistencia de Van Dijk y su extraordinario desempeño al más alto nivel lo hacían digno de ese estatus.

3. Fuerte advertencia a Bobotoh Persib

Persib Bandung servirá al PSBS Biak en la novena semana de la Superliga 2025/26 en el estadio Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Antes del partido, la dirección de Persib hizo un llamamiento importante a todos los Bobotoh: no acudan al estadio. Esta medida se tomó para mantener el buen nombre del club y evitar posibles sanciones por parte del Comité Disciplinario (Komdis). PSSI.