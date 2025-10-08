¿La selección nacional de Indonesia no pudo clasificarse oficialmente para la Copa del Mundo 2026 después de ser derrotada por Arabia Saudita?

VIVA – Equipo Nacional Indonesia no logró sumar todos los puntos en el primer partido del Grupo B de la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona asiática. El equipo de Garuda perdió 2-3 ante la anfitriona Arabia Saudita en King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025.

De hecho, Indonesia se había adelantado mediante un penalti de Kevin Diks en el minuto 11. Sin embargo, esta ventaja no duró mucho. Los Halcones Verdes respondieron con tres goles gracias a la acción de Wahen Saleh (17′) y dos goles de Feras Albrikan (36′, 62′).

Diks volvió a reducir distancias con su segundo gol en el minuto 88, pero no hubo tiempo suficiente para recuperarse.

Aunque perdió, las posibilidades de Indonesia de llegar al Mundial de 2026 no están completamente cerradas. Todavía quedan dos partidos que pueden cambiarlo todo.

Escenario 1: Indonesia debe vencer a Irak

El primer escenario es claro: victoria sobre Irak. Sólo la victoria puede mantener las esperanzas de Garuda de al menos terminar segundo del Grupo B.

Indonesia desafiará a Irak el domingo 12 de octubre de 2025 a las 02.30 WIB. Si logran ganar, aunque sea por poco, entonces la esperanza es que Irak no pueda vencer a Arabia Saudita en el último partido (15 de octubre de 2025).

Si termina subcampeón, Indonesia avanzará a los playoffs asiáticos en noviembre de 2025 para enfrentarse al subcampeón del Grupo A. El duelo se jugará a dos partidos de ida y vuelta.

El ganador tiene derecho a aparecer en los playoffs interconfederaciones en Estados Unidos en marzo de 2026, compitiendo con otros cinco países por los dos billetes restantes para el Mundial de 2026.

Escenario 2: Aún puedes ganar el grupo, pero las condiciones son difíciles

Todavía hay pocas posibilidades de que Indonesia gane el grupo y se clasifique directamente para la Copa del Mundo.

Sin embargo, el camino es empinado.

Garuda debe ganar por un margen de dos goles a Irak y luego esperar que Irak también gane por un margen de dos goles a Arabia Saudita en el partido final. En ese escenario, Indonesia está por delante por diferencia de goles (+1) en comparación con Arabia Saudita (0) e Irak (-1).

Alternativamente, Indonesia aún podría ganar el grupo a pesar de ganar por estrecho margen 1-0 a Irak. Pero la condición es que Irak también debe ganar por estrecho margen 1-0 a Arabia Saudita. Si los tres puntos y la diferencia de goles son iguales, la determinación dependerá de los puntos de juego limpio.