La selección nacional de Indonesia debe ganar contra Irak, pero los récords cara a cara no favorecen a Garuda

Yeda, VIVA – Selección Nacional de Indonesia se enfrentan a un partido de vida o muerte cuando se enfrenten a Timna Iraq en la continuación Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática en el estadio King Abdullah Sports City, domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025. La victoria es un precio fijo para el equipo de Garuda si quiere mantener sus esperanzas de clasificarse para la siguiente ronda.

Sin embargo, el viaje no será fácil. Según los registros estadísticos de la página 11v11, el registro de la reunión (cabeza a cabeza) Indonesia contra Irak no se puso del lado de los rojiblancos. De los nueve encuentros, Indonesia nunca ganó, solo empató una vez y perdió ocho veces.

El primer encuentro tuvo lugar en marzo de 1973 en el evento de clasificación para la Copa del Mundo, que terminó en un empate 1-1, el único empate en la historia de encuentros entre los dos equipos. Después de eso, Irak siempre destacó en cada partido posterior.



Duelo entre selecciones Indonesia vs Arabia Saudita Foto : Instagram @timnasindonesia

También se han registrado varios resultados importantes en la historia, como la derrota por 0-4 en el Torneo Merdeka de 1978, el 0-4 en el partido de prueba de 1996 y el 1-5 en la clasificación para el Mundial de 2023.

El último encuentro entre los dos países tuvo lugar el 6 de junio de 2024, donde Indonesia volvió a perder 0-2 en el partido de clasificación.

Aunque el historial no es bueno, se espera que el espíritu del equipo de Patrick Kluivert pueda traer sorpresas. El pleno apoyo de sus seguidores y el desempeño positivo de varios actores clave como Maarten Paes y Justin Hubner son activos importantes para romper la maldición sobre Irak.

Con la clasificación cada vez más ajustada, Indonesia necesita tres puntos. La victoria no sólo mantendrá las posibilidades de llegar al Mundial de 2026, sino que también marcará un nuevo récord histórico: vencer a Irak por primera vez.

Lo siguiente es el enfrentamiento entre Indonesia y Irak.