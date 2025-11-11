La selección indonesia sub-17 seguramente no logrará clasificarse para el Top 32 del Mundial 2025

Doha, EN VIVO – Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 seguramente no logrará avanzar a dieciseisavos de final Mundial Sub-17 2025 en Catar. Aunque cerraron el último partido de la fase de grupos con una victoria sobre Honduras, este resultado no fue suficiente para llevar a Garuda Muda al mejor tercer lugar.

El equipo de Nova Arianto tuvo que conformarse con terminar en el tercer puesto del Grupo H con tres puntos en tres partidos. Indonesia perdió 1-3 ante Zambia en el partido inaugural, luego perdió 0-4 ante Brasil en el segundo partido y finalmente cerró la lucha con una victoria por 2-1 sobre Honduras.

Estos resultados dejaron a Indonesia con una diferencia de goles de -5, lo que fue el factor principal que les impidió avanzar a la siguiente ronda.

Mientras tanto, varios equipos que compiten entre los tres primeros, como Arabia Saudita, Paraguay y México, tienen una mejor diferencia de goles.

Según los cálculos oficiales de la FIFA, sólo los ocho equipos con las mejores terceras posiciones tienen derecho a avanzar a los dieciseisavos de final, y Indonesia no se encuentra entre ellos.

El entrenador de la selección nacional sub-17 de Indonesia, Nova Arianto, sigue valorando mucho a los niños de su equipo. Según él, los jugadores han dado su mejor rendimiento en medio de una gran presión y la altísima calidad de sus rivales.

«Los niños han hecho todo lo posible, estoy orgulloso de su mentalidad y entusiasmo», dijo Nova citado en el sitio web oficial del PSSI.

Aunque no lograron clasificarse, los logros de la selección nacional sub-17 de Indonesia este año fueron mejores que en la edición anterior. Por primera vez, Indonesia logró la victoria en la Copa Mundial Sub-17, un récord positivo que constituye una importante ventaja para el desarrollo del fútbol juvenil en el futuro.

El viaje de Garuda Muda a Qatar también recibió un gran reconocimiento del público del fútbol nacional. El apoyo de los aficionados indonesios que llenan el estadio en cada partido es una prueba de que el entusiasmo de la Selección Nacional Sub-17 ha reavivado el orgullo por el fútbol indonesio.

Se espera que este fracaso sea una lección valiosa para que la generación joven de Indonesia siga desarrollándose. Con un entrenamiento más maduro y un continuo perfeccionamiento de la experiencia internacional, se espera que estos jugadores puedan convertirse en la columna vertebral de la selección absoluta en el futuro.