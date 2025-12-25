La selección indonesia de fútbol sala sub-16 vence a Brunei por 5-0 y encabeza la clasificación de la ASEAN Sub-16 2025

Bangkok, LARGA VIDA – Selección de fútbol sala de Indonesia La Sub-16 obtuvo una gran victoria contra Selección Nacional de Brunéi Darussalam en el segundo partido de la ronda preliminar del Campeonato de Fútbol Sala Masculino Sub-16 de la ASEAN 2025. Jugando en Nonthanburi Hal, Bangkok, Tailandia, el jueves 25 de diciembre de 2025, el equipo de Garuda Muda pareció dominante y ganó decisivamente con un marcador de 5-0.

Lea también: Más popular: Bojan Hodak no está satisfecho con el cambio de Persija, Arema perdió 4 veces en Kanjuruhan



Este resultado positivo significó que Indonesia encabezó temporalmente la clasificación de la ronda preliminar con una colección de siete puntos, desplazando a Tailandia, que anteriormente ocupaba la primera posición. Mientras tanto, Brunei Darussalam sigue hundido en la parte inferior de la clasificación o en la sexta posición con cero puntos.

Desde que sonó el primer silbato, Indonesia inmediatamente tomó la iniciativa de atacar. La primera oportunidad la tuvo Rafa en un disparo que se marchó desviado de la portería de Brunei. Sin embargo, Brunei opuso resistencia y creó una oportunidad de peligro, pero fue desviada por el portero Azmi Anugrah.

Lea también: La historia del capitán de la selección nacional de fútbol sala de Indonesia sobre el disturbio del anfitrión antes de ganar el oro en los SEA Games



El empate finalmente se rompió en el minuto siete. Alfian Nurhayadi agarró con éxito el balón en el área defensiva del oponente antes de lanzar un tiro certero que puso a Indonesia adelante 1-0. Este gol aumentó la confianza de los jugadores rojiblancos.

Cuatro minutos más tarde, Indonesia volvió a aumentar su ventaja. Esta vez Faisal Gumilang puso su nombre en el marcador con un fuerte disparo en el minuto 11. Sólo un minuto después, Alfayyadh Raffarel Haerul completó el dominio de Indonesia con el tercer gol en el minuto 12. El 3-0 se prolongó hasta el final del primer tiempo.

Lea también: El entrenador tailandés se retira tras ser masacrado por la selección nacional de fútbol sala de Indonesia en los SEA Games 2025



Al iniciar la segunda parte el ritmo del partido no cambió mucho. Indonesia continuó controlando el juego y logró sumar un cuarto gol en el minuto 22 gracias a un remate de Muhammad Ibnu Alan. Faisal Gumilang anotó su segundo gol y el quinto gol de Indonesia nuevamente en el minuto 25, gracias a un pase maduro de su compañero de equipo.

El marcador de 5-0 duró hasta el final del partido, aunque Indonesia aún creó una serie de oportunidades de oro adicionales.

Después del partido, el entrenador de la selección nacional sub-16 de Indonesia, Reka Cahya Punthoadi, expresó su agradecimiento por los resultados obtenidos por su equipo.

«Digo gracias a Dios. El partido de hoy no fue fácil porque los oponentes ya conocían el resultado anterior. En el futuro, llevaremos a cabo una evaluación para mejorar el desempeño del equipo para que puedan desempeñarse mejor en el próximo partido contra Tailandia», dijo Reka, citado por el sitio web oficial de la Federación Indonesia de Futsal.