La selección del draft de los Celtics muestra una gran ventaja en la G League

El celtas de boston puede haber descubierto silenciosamente otra pieza intrigante a largo plazo, como delantero/centro novato Amari Williams continúa mostrando grandes ventajas en la NBA G League.

Muchos esperaban que la campaña 2025-26 de Boston se inclinara fuertemente hacia el desarrollo, particularmente con Jayson Tatum marginado por una lesión de Aquiles de larga duración. En cambio, los Celtics se encuentran segundos en la Conferencia Este con marca de 23-12, impulsados ​​por el juego de nivel MVP de Jaylen Brown.

Ese éxito no se ha producido a expensas del desarrollo de los jugadores. Detrás de escena, Boston parece estar construyendo profundidad futura mientras se mantiene firme en la imagen del título.

Williams se ha convertido en una figura central en ese proceso. Su rápido progreso en la G League lo ha convertido en uno de los grandes más productivos y versátiles en el proceso de desarrollo, atrayendo cada vez más la atención de la directiva y el cuerpo técnico de los Celtics.

Los Boston Celtics ven retornos de la inversión en desarrollo

Seleccionado en el puesto 46 de la general en 2025 NBA Draft, Williams ingresó a la liga con fanfarria limitada. Sin embargo, sus primeros regresos con los Maine Celtics cambiaron rápidamente esa narrativa.

En 16 partidos de la G League esta temporada, el jugador de 23 años promedia 14,0 puntos, 11,3 rebotes, 5,0 asistencias y 1,8 tapones mientras lanza un eficiente 60,7% desde el campo. Esa producción ha aumentado aún más en las últimas semanas, lo que sugiere que podría estar entrando en una fase de ruptura.

En sus últimos cuatro partidos, Williams ha elevado sus promedios a 20,2 puntos, 13,0 rebotes, 5,0 asistencias, 1,2 robos y 1,7 tapones en poco menos de 30 minutos por partido, mientras convierte el 69,4% de sus tiros.

El aumento ha sido impulsado por actuaciones dominantes consecutivas para abrir 2026. En la victoria del 2 de enero sobre Noblesville Boom, Williams logró 30 puntos, 14 rebotes, tres asistencias, tres robos y dos bloqueos. Siguió con 33 puntos y 16 rebotes la noche siguiente contra el Capital City Go-Go.

«Es un monstruo», dijo el entrenador en jefe de Maine, Phil Pressey, vía CelticsBlog. «Es una bestia. Creo que tiene muchas ventajas».

En esos dos juegos, capturó 10 rebotes ofensivos, destacando tanto su presencia motora como física alrededor del aro. Las rotaciones siguen siendo parte de la curva de aprendizaje, pero la trayectoria general ha sido claramente positiva.

Un camino claro hacia los minutos de la NBA

La reciente racha de Williams se suma a una temporada que ya está llena de señales alentadoras. Cerró 2025 con un triple-doble de 12 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, el segundo de la temporada.

Sus 182 rebotes totales séptimo lugar en la G League, mientras que sus 29 bloqueos ocupan el puesto 12. En particular, sus 81 asistencias ocupan el puesto más alto entre los pívots, lo que enfatiza una capacidad de pase que lo separa de muchos grandes tradicionales.

Ese perfil completo se alinea con lo que los equipos de la NBA valoran cada vez más. Si bien la puntuación bruta no siempre se traduce, los jugadores que combinan presencia interior, conciencia defensiva y creación de juego a menudo logran roles sostenibles.

El entrenador en jefe de los Celtics, Joe Mazzulla, ha destacado previamente la importancia de esos pequeños detalles cuando habla de la exposición temprana de Williams a la NBA.

«Amari no juega en el juego y tiene que entrar en una situación de necesidad; no entiendes lo importantes que son esos detalles y (cómo) cada posesión te da una oportunidad, y terminas defendiendo al tipo en esa última jugada», Mazzulla. dicho a principios de esta temporada.

Con un contrato bidireccional, Williams tiene tiempo y flexibilidad de su lado. Las lesiones en la zona de ataque, el manejo del descanso y la experimentación al final de la temporada podrían abrir puertas a mayores oportunidades en la NBA.

Si su desarrollo actual continúa, los Celtics pronto podrían tener otro colaborador desarrollado internamente listo para dar el salto.