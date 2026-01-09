La selección del draft de los Celtics entra en la fase de ruptura en desarrollo

El proceso de desarrollo de los Boston Celtics continúa mostrando resultados alentadores, con el gran novato Amari Williams aprovechando una base cada vez mayor. tramo impresionante en la Liga G.

El jueves por la noche, Williams realizó otra actuación completa para los Maine Celtics, anotando 19 puntos con 8 de 11 tiros, junto con 11 rebotes, 3,0 asistencias, 2,0 robos y 2,0 bloqueos en una victoria sobre los Salt Lake City Stars.

Fue el último de una serie de salidas sólidas y generales que sugieren que su reciente aumento es menos una buena racha y más una señal de crecimiento sostenido.

Mientras Boston equilibra la competencia en el NBA Al nivel de la planificación de la plantilla a largo plazo, el constante ascenso de Williams en Maine se está volviendo más difícil de pasar por alto.

La selección del draft de los Boston Celtics mantiene el impulso

Seleccionado en el puesto 46 en el Draft de la NBA de 2025, la última salida de Williams encaja en un creciente cuerpo de trabajo que se ha desarrollado durante las últimas semanas.

Después de mostrar su potencial a principios de la temporada, el pívot de 6 pies 11 pulgadas ha comenzado a ofrecer una producción consistente, impactando los juegos en ambos extremos de maneras que se proyectan bien al nivel de la NBA.

A lo largo de 17 apariciones en la G League, Williams promedia 14,2 puntos, 11,3 rebotes, 4,9 asistencias y 1,8 tapones por partido mientras lanza un eficiente 61,5% desde el campo. Esa producción ha aumentado marcadamente últimamente, lo que indica una clara trayectoria ascendente.

En sus últimos cinco partidos para abrir la temporada regular, los promedios del jugador de 23 años han saltado a 20,0 puntos, 12,6 rebotes, 4,6 asistencias, 1,4 robos y 1,8 tapones por partido con un llamativo 70% de tiros.

El aumento ha sido impulsado por actuaciones dominantes consecutivas, comenzando con un esfuerzo de 30 puntos y 14 rebotes contra el Noblesville Boom el 2 de enero, seguido de una actuación de 33 puntos y 16 rebotes contra el Capital City Go-Go la noche siguiente, antes de la última exhibición del jueves.

También culminó 2025 con un triple-doble de 12 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, mientras Maine ocupa el séptimo lugar en la Conferencia Este con un récord de 4-4 al abrir la temporada regular.

El impacto de Williams se extiende más allá de anotar. Sus 193 rebotes totales rango séptimo en toda la liga, mientras que sus 31 bloqueos ocupan el puesto 11. En particular, sus 84 asistencias lideran a todos los centros de la G League, destacando una habilidad de pase que lo separa de muchos grandes tradicionales.

Un camino de desarrollo claro tomando forma

Si bien muchos esperaban que la temporada 2025-26 de Boston se inclinara fuertemente hacia el desarrollo, particularmente con Jayson Tatum marginado por una lesión de Aquiles de larga duración, los Celtics se han mantenido firmemente en la mezcla de playoffs.

Con marca de 23-13, ocupan el tercer lugar en la Conferencia Este, impulsado por el juego de nivel MVP de Jaylen Brown.

Ese éxito no se ha producido a expensas del desarrollo de los jugadores. Detrás de escena, Boston continúa cultivando profundidad futura, con Williams emergiendo como una de las piezas a largo plazo más intrigantes de la organización.

«Es un monstruo», dijo el entrenador en jefe de Maine, Phil Pressey, vía CelticsBlog. «Es una bestia. Creo que tiene muchas ventajas».

La reciente racha de Williams sugiere que podría estar entrando en una fase de crecimiento significativa. Su nivel de actividad se ha mantenido constante, pero su toma de decisiones y su sensación general del juego parecen más refinadas, un marcador importante para los grandes en la transición de roles de desarrollo a rotaciones de la NBA.

Ese crecimiento ya se ha traducido en oportunidades limitadas en la NBA. En una victoria a finales de noviembre sobre el Pistones de DetroitWilliams, quien entró al juego con una racha de 13 victorias consecutivas, inesperadamente tuvo minutos significativos y tuvo un impacto tangible.

En sólo 15 minutos acabó con un punto y tres rebotes, pero su influencia fue mucho más allá del marcador. El nativo de Nottingham, Inglaterra, bloqueó a Cade Cunningham dos veces y aseguró un rebote crítico en el último momento que ayudó a sellar la victoria.

«Pensé que se veía genial», dijo Brown, vía CelticsBlog. «Estaba luchando en los tableros. Nos dio esa fisicalidad que necesitábamos ahí abajo. Porque el rebote es algo que tenemos que hacer, pero tenemos muchos muchachos pequeños. Entonces, es mucho lo que tu personal puede hacer: un cuerpo grande como Amari hace una gran diferencia.

«Amari tiene talento», añadió Brown. «Puede pasar el balón. Es un tipo grande que conoce el juego, pero esa fue una gran actuación para él».

En un contrato bidireccional, Williams tiene la flexibilidad trabajando a su favor. A medida que avanza la temporada, las lesiones en la zona de ataque, el manejo del descanso y la experimentación al final de la temporada podrían crear oportunidades adicionales en la NBA.

Si su trayectoria actual se mantiene, Williams pronto podría pasar de un proyecto de desarrollo a una opción de rotación legítima dentro de los planes futuros de Boston.