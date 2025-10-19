La selección de pádel de Indonesia hace historia clasificándose para los cuartos de final de la FIP Asia Cup 2025

VIVA – Selección Nacional Cayó Indonesia hizo una historia brillante en la Copa Asia FIP 2025. El equipo femenino rojiblanco alcanzó con éxito los cuartos de final después de un desempeño excepcional en la fase de grupos.

Este logro no sólo está de acuerdo con el objetivo de la Junta Ejecutiva de Padel de Indonesia (PBPI), pero también enfatiza la posición de Indonesia como la nueva potencia del pádel en Asia.

Compitiendo en Doha, Qatar, el equipo femenino de Indonesia tuvo un desempeño feroz con dos victorias aplastantes. Vencieron a Kuwait por 3-0 el 17 de octubre de 2025 y continuaron su dominio con una victoria por 3-0 sobre Bahréin un día después.

Estos resultados confirmaron el avance de Indonesia a los cuartos de final con el estatus de ganador de grupo.

La brillante actuación del conjunto rojiblanco fue presenciada directamente por los aficionados en el estadio y también a través de retransmisión en directo. De hecho, el embajador de Indonesia en Qatar también estuvo presente para brindar apoyo directo en el lugar del partido.

El presidente general de PBPI, Galih Dimuntur Kartasasmita, expresó su orgullo por los logros del equipo femenino que había trabajado duro para alcanzar sus objetivos iniciales.

«Nuestro objetivo era llegar a los octavos de final y lo hemos conseguido. Todos los jugadores están preparados para afrontar muy bien todos los obstáculos en el campo», afirmó Galih.

«Este éxito es un hito importante en el camino del pádel de Indonesia a nivel internacional. PBPI enfatiza su compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo atletaampliar la competencia nacional y construir infraestructura deporte padel para que logros similares continúen», continuó.

Con el espíritu de «¡Construyamos juntos el pádel indonesio!», PBPI espera que los logros de este equipo femenino sirvan de inspiración para que la próxima generación de atletas de pádel continúe luchando y enorgullezca a Indonesia en el escenario mundial.

PBPI también expresó su mayor agradecimiento a los patrocinadores y socios de apoyo: BCA, Juaraga, Majene, Lemonilo, Semen Indonesia y Royal Sports, quienes han sido una parte importante de este viaje histórico. Selección Nacional de Pádel Indonesia.