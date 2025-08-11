La selección de la ronda de los Cowboys roba el foco de pretemporada

Al final, la línea final en Vaqueros Corredor de novato Phil mafah no fue llamativo. La selección de la séptima ronda de Clemson terminó con 10 acarreos y 36 yardas, un promedio de 3.6 yardas, el tipo de números que seguramente no obtendrán un jugador en la lista.

Pero eso no cuenta la historia de Mafah en el debut de pretemporada de los Cowboys, porque tenía múltiples grandes jugadas que luego fueron anuladas por las penalizaciones. Corrió con fuerza y poder, e hizo dos capturas fuera del campo, una necesidad en la ofensiva de Dallas.

No es probable que veamos a Mafah como el titular aquí en 2025, pero sí demostró que es digno de un lugar en la lista y, eventualmente, podría aterrizar como el RB2 esta temporada.

Phil Mafah luchando por el lugar en la lista Ciertamente, las revisiones fueron positivas para la mafah. Como escribió el sitio de los Cowboys «Blogging the Boys», no es difícil imaginar que Mafah golpee a Veteran Miles SandersQuién está lidiando con una lesión en la rodilla. Un lugar en la lista podría llegar a Sanders vs. Mafah. BTB notó: «Mafah podría tomar esa decisión mucho más fácil. Dallas, naturalmente, preferiría a un jugador más joven y más barato en la parte inferior de la tabla de profundidad. Si Sanders no se convierte en el titular, tiene un contrato de 28 años en un acuerdo de un año. Mafah, todavía solo 22, tiene un nuevo contrato de cuatro años como jugador redactado, y a barato como solo una ronda de la décima parte». Escribió el anfitrión de «Locked On Cowboys» Marcus Mosher en Twitter/X: «Sigue dando toques a Phil Mafah». Cowboys en línea El analista Dan Rogers escribió De la jugada más impresionante de Mafah, una ganancia de 14 yardas para la línea de 1 yarda de los Rams: «El corredor novato Phil Mafah estalla en el hoyo, tartamudeando a un carril abierto, dice que no agradece a un tackle de brazo, baja el hombro y termina fuerte. Esto habría sido primero y goal en el 1 si Asim Richards supiera cómo alinearse correctamente».

Los vaqueros se llenaron de RB

Además, en el sitio web de los CowboysPatrik Walker señaló que Mafah fue uno de los más destacados en la derrota ante los Rams.

Dallas tiene un Comité lleno de gente en el corredorCon Sanders, recientemente agregó Malik Davis, así como al firmante de agente libre Javonte Williams. Los Cowboys también esperan usar más Kavontae Turpin fuera del campo.

«Jaydon Blue y Miles Sanders estaban ausentes de lesiones, y a pesar de la firma/reunión con Malik Davis, era mafah obtener la mayor parte de los acarreos; y aprovechó al máximo», escribió Walker. «Su línea de estadísticas era sólida, pero podría haber sido explosiva, si no fuera por su mayor racha del día, fue llamado de regreso debido a una tenencia ofensiva, por ejemplo. El corredor novato fue castigador, pero también rápido y tuvo una gran visión, y se llevó un comienzo sabroso que podría hacer olas en la sala de RB».