La selección de la primera ronda de Bills para comenzar la temporada en IR, CUT CB Reemplazo

Más malas noticias en el frente de lesiones para el Bills de búfalo Como el equipo anunció hoy que la selección de la primera ronda de novato, Maxwell Hairstoncomenzaría la temporada en la reserva lesionada.

«Hairston continuará perdiendo el tiempo con su esguince de ligamento colateral lateral derecho, ya que el equipo lo colocó en la reserva lesionada con una designación para regresar el martes». escribió Alaina Getzenberg de ESPN. «El esquinero se perderá como mínimo los primeros cuatro juegos de la temporada, pero será elegible para regresar después de ese punto».

Incluso después de su período de cuatro semanas no opcional en el IR, no está claro si Hairston volverá a jugar. El entrenador en jefe Sean McDemott ha sido muy vago en lo que respecta al horario.

«Hairston resultó herido temprano en el campo de entrenamiento … después de lo que se describió como un ‘Freak Trip Up ‘ durante los ejercicios » escribe CBS Sports ‘Steven Taranto. «El horario de Hairston para regresar no ha sido claro, con el entrenador de los Bills, Sean McDermott, afirmando a mediados de agosto que la antigua selección All-SEC en Kentucky todavía estaba» a un momento de regresar a la acción «.

La lesión se sufrió hace más de un mes en este momento, con informes iniciales hipotetizando que no se perdería más de tres semanas. Medicina de Stanford dice que la mesa de tiempo tradicional en una lesión de este tipo es de 8 a 12 semanas. Esto pone al novato en buena forma para debutar después de la semana 4.

El esquinero Dane Jackson Cut

Uno pensaría con su selección de primera ronda a partir de la temporada en la reserva lesionada que sería todo manos en la cubierta en la sala de esquineros de Buffalo. Pero ese no fue el caso de la esquina de quinto año Dane Jacksonquien fue cortado por el equipo el martes.

«El esquinero era otra área problemática con varias lesiones … y Jackson estaba en el bloque de corte». escribió SI’s Owen Klein, Etiquetar a Jackson como un ‘desaire de la lista’. «Jackson, una selección de la séptima ronda de los Bills en 2020, ya estaba familiarizado con la defensa de Sean McDermott».

En total, el equipo mantuvo una cantidad relativamente alta de esquinas, con siete haciendo la lista final. Christian Benford, Dorian Strong, Tre’davious White y el candidato perenne de corte Ja’Marcus Ingram constituyen los cuatro esquineros tradicionales en la lista. Mientras Taron Johnson y Cam Lewis ganan designaciones de níquel.

Brandon Cordington es el séptimo «esquina» que se ha mantenido en la lista, pero su presencia se requiere principalmente en equipos especiales.