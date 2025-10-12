La selección de Indonesia tuvo un mejor desempeño cuando fue derrotada por Irak

Jacarta – dijo el observador del fútbol indonesio Mohamad Kusnaeni Selección Nacional de Indonesia tuvo un mejor desempeño después de una estrecha derrota por 0-1 ante Equipo nacional iraquí en el partido de cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia.

«La selección de Indonesia realmente jugó bien en este partido. Mucho mejor que contra Arabia Saudita», dijo Mohamad Kusnaeni cuando fue confirmado en Yakarta el domingo.

En el partido del grupo B que tuvo lugar en King Abdullah Sports City, Jeddah, la selección de Indonesia pudo controlar el juego en la primera mitad. Incluso creó una serie de buenas oportunidades.

Kusnaeni lamentó que en la primera mitad la línea frontal del equipo del entrenador Patrick Kulivert fuera menos precisa, incluso menos precisa en la finalización.

De hecho, dijo, Tom Haye y sus amigos fueron superiores en posesión del balón con su mediocampo y su línea defensiva jugando mejor que en el partido anterior.

Kusnaeni dijo que en la segunda mitad, los jugadores indonesios perdieron el control en el medio campo, especialmente después de que Irak introdujo dos centrocampistas fundamentales, Zidane y Jassim.

Según él, Irak no tiene una oportunidad realmente peligrosa. El único gol iraquí marcado por Zidane llegó tras un pequeño error en defensa que aprovechó bien con un remate soberbio.

«Es una pena que hayamos perdido. Aunque hay que admitir que fue difícil marcar un gol, en realidad merecíamos el empate», afirmó.

Kusnaeni añadió que la derrota de Indonesia debe aceptarse como consecuencia del fútbol de alto nivel.

«El resultado final a veces resulta doloroso debido a pequeños errores que el oponente logra aprovechar», dijo. (Hormiga)