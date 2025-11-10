La Selección de Indonesia Sub-17 todavía tiene posibilidades, pero estas son las condiciones

VIVA – Harapán Selección Nacional de Indonesia La Sub-17 para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 2025 aún no está del todo cerrada. Aunque sufrió dos derrotas consecutivas en la fase de grupos, el equipo de Garuda Muda todavía tiene una oportunidad en condiciones difíciles: una gran victoria sobre Honduras.

La edición de 2025 del Mundial Sub-17 es ciertamente diferente a la anterior. El número de participantes se duplicó, de 24 equipos a 48 equipos. En consecuencia, la fase eliminatoria también ha cambiado. Si en la edición de 2023 en Indonesia la ronda eliminatoria comienza entre los 16 primeros, esta vez el nuevo sistema reúne a 32 equipos en la ronda eliminatoria inicial.

Esto significa que la oportunidad de calificar ahora está más abierta. Los 32 equipos que avanzaron estuvieron compuestos por los 24 equipos que ocupaban las dos primeras posiciones de cada grupo, más los ocho mejores terceros lugares. Con este sistema, Indonesia, que actualmente ocupa el tercer lugar del Grupo H, todavía puede tener esperanzas, al menos matemáticamente.

Sin embargo, la situación no es nada fácil. En la mini clasificación de equipos terceros, Indonesia se encuentra en la posición 12, es decir, en la posición más baja. Dos derrotas ante Zambia (1-3) y Brasil (0-4) dañaron al equipo Nova Arianto todavía no ha sumado un solo punto, con una diferencia de goles de -6.

Por encima de Indonesia, Costa Rica, Uganda y Qatar todavía tienen mayores posibilidades porque son superiores en productividad de goles y número de puntos. Colombia ocupa actualmente la última posición con derecho a clasificarse automáticamente con dos puntos y una diferencia de goles de 0. El país sudamericano jugará su último partido contra Corea del Norte.

Mientras tanto, es casi seguro que Marruecos y Túnez avanzarán al top 32 después de ganar tres puntos en tres partidos. Inglaterra y la República Checa también están en el lado seguro, cada uno con tres puntos y una diferencia de goles positiva. Mientras tanto, Paraguay, Arabia Saudita y México aún tienen la oportunidad de sumar puntos en su último partido.

Para Indonesia, esta situación hizo que el último partido contra Honduras fuera una situación de vida o muerte. No sólo ganar, sino tener que ganar con un marcador aplastante. Según los cálculos de la clasificación, Indonesia necesita ganar al menos 7-0 para penetrar la zona segura de los ocho primeros clasificados en tercer lugar.