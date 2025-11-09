La selección de Indonesia se salta la jornada de la FIFA, Malasia y Vietnam podrían estar más lejos en el ranking mundial

Jacarta – Selección Nacional de Indonesia Ciertamente no aparecerá en la agenda oficial. Jornada FIFA noviembre de 2025, una decisión que volverá a poner al fútbol nacional en el punto de mira.

Por primera vez en la última década no hubo «Garuda Calling» ni convocatoria de la selección absoluta para disputar partidos internacionales oficiales.

Esta condición tiene el potencial de hacer que la clasificación de la FIFA de Indonesia se quede aún más atrás. Actualmente, Garuda se encuentra en la posición 122 del mundo, por debajo equipo nacional de vietnam (111) y Selección Nacional de Malasia (118).

Sin partidos oficiales en el calendario de la FIFA, la posición de Indonesia es propensa a caer porque no consigue puntos adicionales, mientras otros países de la región compiten activamente.

Garuda senior ausente, centrado en el equipo sub-23

La ausencia de la selección absoluta en la jornada de la FIFA de noviembre es una repetición de la situación de hace varios años, cuando la federación optó por centrarse en los grupos de edad más jóvenes.

Hasta ahora, el PSSI no ha nombrado un entrenador permanente para la selección absoluta, mientras que la atención se centra en los preparativos de la selección sub-23 de cara a los SEA Games de 2025.

Jugador de la selección indonesia sub-23

En cambio, la selección nacional indonesia sub-23 tendrá dos partidos de prueba contra Mali sub-23, concretamente los días 15 y 18 de noviembre de 2025 en el estadio Pakansari, Cibinong, Bogor. Sin embargo, este partido no tiene estatus A-Match, por lo que no afecta los puntos FIFA.

El potencial de clasificación se está quedando atrás

La ausencia de partidos oficiales crea oportunidades para que Indonesia mejore su posición clasificación FIFA desaparece automáticamente.

Mientras tanto, Vietnam y Malasia, los dos rivales más cercanos en el sudeste asiático, aparecerán este mes en las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Esta condición corre el riesgo de ampliar la brecha en el ranking de Indonesia, especialmente en el sistema de puntos de la FIFA que calcula directamente la actividad competitiva.

Los países que juegan activamente seguirán sumando puntos, mientras que los equipos que estén ausentes tienen el potencial de perder su posición debido al estancamiento.

Impacto en la Selección Mayor

Además del aspecto clasificatorio, la ausencia de partidos oficiales también obstaculiza el ritmo y el desarrollo táctico de la selección nacional.

La FIFA Matchday es en realidad un evento importante para que los entrenadores prueben combinaciones de jugadores, fortalezcan la química y solidifiquen estrategias antes de afrontar grandes competiciones como las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Sin pruebas oficiales, el nuevo técnico que vendrá tendrá que empezar todo desde cero.