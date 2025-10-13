La selección de Indonesia quedó devastada tras no poder llegar al Mundial, Sumardji: ¡Todos lloran!

Jacarta – Gerente equipo nacional de indonesia Sumardji Reveló que el estado psicológico del equipo de Garuda estaba «devastado» tras no poder llegar al Mundial de 2026.

Sumardji denunció esta situación tras el último partido de la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática ante Irak, que acabó con derrota 0-1.

Esta derrota fue la segunda vez después de haber sido derrotado anteriormente por Arabia Saudita por 2-3. Dos derrotas contra Arabia Saudita e Irak significaron que el equipo de Garuda terminó último en el Grupo B e inmediatamente abandonó la competición.

«Sí, ahora está completamente destruido. Está completamente destruido. Así que estamos realmente mentalmente deprimidos ahora que vemos resultados como este», dijo Sumardji después de aterrizar en Indonesia, en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, el lunes.

Después del partido, Calvin Verdonk y Thom Haye estaban muy emocionados. Sin embargo, dijo Sumardji, no sólo los dos jugadores estaban muy decepcionados, sino todos.

«Todo el mundo lloraba. Así que sí, incluso ahora estamos mentalmente deprimidos por eso», añadió.

Mientras tanto, en otra ocasión, el capitán de la selección de Indonesia, Jay Idzes, pronunció un mensaje significativo tras el fracaso de su equipo en llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Idzes admitió su decepción, pero destacó que este fracaso no es el final del viaje de la selección indonesia. «Aunque perdimos, este viaje no se siente como un fracaso», dijo el jugador de 25 años.

«Nuestro objetivo es lograr grandes cosas juntos, pero lo más importante es elevar el nombre del fútbol indonesio en el mapa mundial», concluyó Idzes, jugador del Sassuolo. (Hormiga)