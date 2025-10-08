La selección de Indonesia no puede tener miedo de Arabia Saudita, Kluivert: Si tienes miedo, eso significa…

Yeda, VIVA – Entrenador equipo nacional de indonesia Patricio Kluivert dijo que no sentía ningún miedo de cara al primer partido de la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática Grupo B contra Selección Nacional de Arabia Saudita.

Antes del partido que se jugó en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah el jueves (10/09) a las 00.15 horas, dijo: «No tengo miedo. Porque si tienes miedo, estás mostrando tu debilidad».

Añadió que el miedo sólo da fuerza adicional al equipo contrario. «Por supuesto, debemos tener confianza y respetar al oponente, pero si muestras miedo y debilidad, en realidad eso le da fuerza al oponente», dijo.

Mientras hablaba de lo que necesita su equipo, dijo que su equipo necesita «mantener la calma en todas las situaciones».

Sabe que Arabia Saudita es un equipo experimentado en esta ronda, porque ha jugado seis veces el Mundial. Ahora apuntan a disputar su séptimo Mundial o el tercero consecutivo tras el de 2018 en Rusia y el de 2022 en Qatar.

«Sabemos lo fuerte que es Arabia Saudita, sobre todo porque juega en casa, con todos los espectadores con ellos. Por eso tenemos que concentrarnos, la mentalidad es lo más importante. Y mantener la calma en todas las situaciones», dijo el técnico holandés.

Indonesia se enfrentará a Irak tras completar su partido contra Arabia Saudita. Este partido se llevará a cabo el domingo (10/12) a las 02.30 WIB. Para estos dos partidos, Kluivert trajo 29 jugadores, 15 jugando en el extranjero y 14 en competiciones nacionales.

De los 15 que juegan en el extranjero, cuatro de ellos lo hacen en el máximo nivel del fútbol europeo. Jay Idzes juega con el Sassuolo en la liga italiana, mientras que los otros tres Calvin Verdonk (Lille), Dean James (Go Ahead Eagles) y Miliano Jonathans (FC Utrecht) tienen la oportunidad de jugar en la Europa League además de en la casta más alta de la liga nacional.

Al ver eso, Kluivert se alegró mucho porque cuanto mayor fuera el nivel de los jugadores, más fuerte sería la fuerza del equipo nacional de Indonesia. «Cuanto más alto juegan los jugadores, más experiencia aportan a la selección nacional», dijo Kluivert.