Jacarta – El pueblo indonesio tiene grandes esperanzas de ver actuar al equipo nacional de Garuda en copa del mundo 2026 extinto. En el partido final de la cuarta ronda de clasificación en la zona asiática, Indonesia tuvo que admitir la ventaja de 0-1 de Irak en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025, temprano en la mañana WIB.

Aunque se mostraron ilusionados y jugaron con agresividad desde el primer minuto, la suerte no acompañó a su equipo Patricio Kluivert. Indonesia creó varias oportunidades peligrosas a través de Calvin Verdonk, Thom Haye, Mauro Zijlstra y Kevin Diks, pero ninguno de ellos logró marcar.

El desastre llegó en el minuto 76. Zidane Iqbal, joven centrocampista iraquí, marcó el único gol con un disparo raso que el portero indonesio no pudo alcanzar. Este gol aseguró la victoria de Irak y también detuvo el avance de Garuda hacia la Copa del Mundo de 2026.

El día después del partido, el entrenador Selección Nacional de Indonesia Patrick Kluivert admitió que sentía la misma decepción que la afición.

«Siento el mismo dolor y decepción que usted. Las derrotas contra Arabia Saudita e Irak son una amarga lección, pero también un recordatorio de cuán altos son nuestros sueños», escribió Kluivert en Instagram, citado por VIVA el martes 14 de octubre de 2025.

ex estrella Barcelona Destacó que él era totalmente responsable de los malos resultados.

«Como entrenador en jefe, asumo toda la responsabilidad», afirmó.

«Lo hemos dado todo, con corazón, disciplina y unidad. Aún no hemos llegado al Mundial de 2026, pero hemos marcado un nuevo estándar que puede ser la base para el futuro», continuó.

Kluivert también afirmó que el proceso de construcción de una selección nacional sólida lleva tiempo. Evaluó que durante su liderazgo, los jugadores han mostrado desarrollo y entusiasmo para unir a los jugadores locales y de la diáspora en una gran visión.

«El verdadero progreso requiere tiempo. Se han plantado las semillas, en la mentalidad, la cultura y la creencia de que Indonesia merece estar en el escenario más grande», escribió nuevamente.

Cerró su mensaje agradeciendo a toda la afición que sigue brindando apoyo, tanto en el estadio como desde casa.

«Su voz importa. Su apoyo nos levanta. Su confianza nos mueve. Gracias», concluyó.