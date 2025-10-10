¿La selección de Indonesia no logró llegar al Mundial de 2026? La publicación de Justin Hubner causó revuelo

Jacarta – Noticias sobre oportunidades. Selección Nacional de Indonesia condujo hasta Copa del Mundo 2026 después de ser derrotado Selección Nacional de Arabia Saudita 2-3 son perseguidos por los lectores Deportes EN VIVO durante todo el jueves 9 de octubre de 2025.

Otra noticia es respecto a las publicaciones. Justin Hubner en Instagram lo que causó revuelo. Volvió a publicar la publicación de su novia Jennifer Coppen con la leyenda «Todos estamos de acuerdo sobre quién debería estar en el campo».

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

5. La reacción de Erick Thohir después de que Arabia Saudita humillara a la selección de Indonesia



Presidente General del PSSI, Erick Thohir

El presidente general del PSSI, Erick Thohir, dio una respuesta después de que la selección de Indonesia perdiera 2-3 de la Selección de Arabia Saudita en el partido de cuarta ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la zona asiática. A través de publicaciones en su cuenta personal de Instagram, Erick expresó su agradecimiento por la lucha del equipo de Garuda a pesar de que el resultado final no cumplió con las expectativas.

4. No solo perder, aquí hay 7 cosas que hicieron que el partido entre la selección de Indonesia y Arabia Saudita fuera tan emocionante



Duelo entre selecciones Indonesia vs Arabia Saudita Foto : Instagram @timnasindonesia

La selección de Indonesia tuvo que reconocer la superioridad de los anfitriones, la selección de Arabia Saudita, con un estrecho marcador de 2-3 en el partido de cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática que se celebró en el estadio King Abdullah Sports City, el jueves por la mañana WIB 9 de octubre de 2025.

Siguiente 7 hechos interesantes Del feroz duelo entre Indonesia vs Arabia Saudita

3. Alboroto, la publicación de Justin Hubner después de que Arabia Saudita derrotara a la selección de Indonesia



Justin Hubner que Jennifer Coppen Foto : Instagram/jennifercoppenreal20

Justin Hubner reaccionó después en las redes sociales La selección de Indonesia fue derrotada por Arabia Saudita en el partido del Grupo B de la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la zona asiática.

En el partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025, Indonesia perdió por 2-3.

2. Este es el enlace de transmisión en vivo del equipo nacional de Indonesia vs Arabia Saudita



Selección de Indonesia vs Arabia Saudita

La selección de Indonesia se prepara para disputar un importante partido contra Arabia Saudita en el primer partido de la cuarta ronda de clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática. Este duelo caliente se llevará a cabo en el Estadio King Abdullah Sports CityJeddah, jueves 9 de octubre de 2025 a las 00.15 WIB, y se podrá ver en vivo a través de la transmisión en vivo de Vision+.

1. ¿La selección nacional de Indonesia no logró clasificarse oficialmente para la Copa del Mundo 2026 después de ser derrotada por Arabia Saudita?