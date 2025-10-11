Yeda, VIVA – Selección Nacional de Indonesia nuevamente tuvo que tragar la píldora amarga después de que se confirmó que no había logrado avanzar a Copa del Mundo 2026 Derrota de Equipo nacional iraquí El 0-1 supuso un duro golpe para el equipo de Garuda, además de provocar una enorme ola de decepción entre los aficionados del país.

Esta decepción se extendió inmediatamente en las redes sociales, especialmente en la plataforma X (Twitter), y el hashtag #KluivertOut ocupó inmediatamente la primera posición como trending topic en Indonesia. Hasta la madrugada del sábado (10/12), el hashtag había sido utilizado más de 9.000 veces, acompañado de diversos comentarios mordaces de internautas que expresaron su decepción con el técnico. Patricio Kluivert y la federación nacional de fútbol, ​​PSSI.

Muchos usuarios piensan que el rendimiento de la selección nacional de Indonesia con Kluivert ha disminuido drásticamente en comparación con la era de entrenadores anteriores como Luis Milla y Shin Tae-yong (STY). Uno de los usuarios de la cuenta X llamado @aryrhmnsyh escribió:

> «El dolor comenzó en la AFF 2010. Poco a poco se fue curando durante la era Luis Milla, hecho creer en la era STY. Patrick Kluivert no se equivocó, fue PSSI la que se equivocó desde el principio. La Bat Federation.»

El tuit iba acompañado de un collage de fotografías de ex entrenadores como Milla y STY, finalizando con una imagen de un edificio derrumbado como símbolo del colapso de las esperanzas del público en el fútbol nacional.

Mientras tanto, otra cuenta @luckytrbl destacó las responsabilidades del presidente general del PSSI, Erick Thohir,

> «Bueno, @erickthohir es el responsable, no hace falta una imagen. Dejar PSSI es inútil, sigue siendo bueno porque ya es Menpora. Payaso. #KluivertOut».

Expresiones como ésta reflejan la ira y la frustración del público con la dirección del desarrollo del fútbol indonesio, que se considera inconsistente y todavía está llena de problemas internos.

Además de #KluivertOut, varios otros hashtags de tendencia incluyen «Ridho», «Referee», «#AsianQualifiers» y «GAME OVER», todos los cuales muestran la atmósfera de tristeza y molestia de los fanáticos del fútbol nacional.

Esta ola de protestas se convirtió en un gran momento destacado porque anteriormente el público se mostraba optimista sobre la composición de los jugadores naturalizados y el buen desempeño de Indonesia bajo el liderazgo de Shin Tae-yong. Sin embargo, desde el cambio de entrenador a Patrick Kluivert, los resultados esperados no han llegado.