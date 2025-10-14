La selección de Indonesia no logra llegar al Mundial después de ser rechazada por Arabia Saudita e Irak, la RPD convocará a Erick Thohir

Jacarta – Comisión X RPD RI invitará al Ministro de Juventud y Deportes (Ministro de Juventud y Deportes) y presidente PSSI Erick Thohir.

Vicepresidente de la Comisión copa del mundo 2026.

«Invitaremos al Ministro de Juventud y Deportes a una reunión de trabajo para discutir muchas cosas, una de las cuales por supuesto será discutir el desarrollo de la Selección Nacional», dijo. tvOnenews.comcitado el martes 14 de octubre de 2025.

Sin embargo, Lalu Hadrian no puede confirmar el calendario de la citación de Erick Thohir.

Sin embargo, destacó que su partido celebrará una reunión de trabajo conjunta con el Ministro de Juventud y Deportes. «Por supuesto después del receso», subrayó.

Como se informó anteriormente, el sueño de la selección de Indonesia de jugar el Mundial se desvaneció en la cuarta ronda de clasificación para la zona asiática.

En el grupo con Arabia Saudita e Irak, Indonesia no pudo igualar los juegos de estos dos países.

Como resultado, según la clasificación, Indonesia logró cero puntos y encajó 4 goles en los dos partidos disputados.

En el primer partido, el jueves 9 de octubre, Indonesia fue derrotada por Arabia Saudita por 3-2. Tres goles árabes los marcó Saleh Abu Alshamat y un doblete de Feras Albrikan.

Mientras tanto, Kevin Diks anotó dos de los goles de la selección nacional mediante penales.

En el segundo partido, que tuvo lugar el domingo 12 de octubre, hora de Indonesia, el equipo de Patrick Kluivert no logró sumar todos los puntos contra Irak.

La selección perdió 1-0 con gol de Zidane Iqbal en el minuto 76, tras un disparo al ángulo de la portería que no pudo desviar Maarten Paes.

tvOnenews/Aldi Herlanda