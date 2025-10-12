La selección de Indonesia no llega a la Copa del Mundo, STY Confidant: ¡Me duele el corazón!

Jacarta – El público indonesio espera verlo. Selección Nacional de Indonesia aparecer en copa del mundo 2026 falló. La escuadra de Garuda quedó oficialmente eliminada tras perder por poco 0-1 ante Irak en el cuarto partido del Grupo B Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia, en el estadio King Abdullah Sports City, domingo 12 de octubre de 2025.

El único gol de Zidane Iqbal decidió el resultado final y cerró la oportunidad de Indonesia de llegar más lejos.

Anteriormente, Indonesia también perdió 2-3 ante Arabia Saudita. Las dos derrotas consecutivas destrozaron la plantilla Patricio Kluivert Está en la última posición del Grupo B y seguramente no podrá avanzar a la siguiente ronda.

La larga lucha de la selección de Indonesia en la clasificación

El camino de Indonesia hacia el Mundial de 2026 no es corto. El equipo rojiblanco comenzó su lucha en la primera ronda de clasificación, disputando un total de 20 partidos.

Durante la fase de clasificación, Yoo Jae-hoon formó parte del cuerpo técnico de Shin Tae-yong (ORZUELO) también acompañó al equipo de Garuda en 14 partidos importantes. El ex portero de Persipura Jayapura se ha convertido en una figura importante entre bastidores, especialmente a la hora de pulir las habilidades de los porteros de la selección nacional.

Sin embargo, cuando el largo viaje tuvo que terminar, Yoo Jae-hoon no pudo ocultar su tristeza. A través de una carga en su cuenta personal de Instagram, el hombre de Corea del Sur escribió un conmovedor mensaje describiendo lo difícil que fue separarse del equipo por el que él y STY habían luchado desde el principio.

«Me gustaría agradecer a todos los miembros de la selección nacional por su lucha. Hemos luchado duro desde la primera ronda de clasificación para el Mundial de 2026, pero lamentablemente ese sueño se desvaneció, así que estoy muy triste», escribió Yoo Jae-hoon, citado por VIVA el lunes 13 de octubre de 2025.

«Empezamos juntos, pero no pudimos terminarlo juntos, me duele el corazón. Sin embargo, creo que el fútbol indonesio no es el final, sino un nuevo comienzo. Debemos seguir avanzando hacia algo más alto», continuó.

Aunque estaba decepcionado con el resultado final, Yoo destacó su apoyo a todos los elementos del fútbol indonesio. «Espero que toda la gente y los aficionados al fútbol puedan seguir apoyando a los jugadores y al PSSI. Yo también, como durante los últimos 16 años, seguiré amando y apoyando el fútbol indonesio en el futuro», concluyó.