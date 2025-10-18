La selección de Indonesia fue expulsada por Malasia en el ranking de la FIFA

VIVA – Rango equipo nacional Indonesia ha vuelto a caer en la última actualización del ranking fifa que se publicó el viernes 17 de octubre de 2025. Ahora, la posición del Escuadrón Garuda está al final Malasia.

Después de caer un puesto hasta el 119 el 18 de septiembre, Indonesia ahora tiene que conformarse con ocupar el puesto 122 del mundo con una puntuación de 1.144,73 puntos.

Este descenso no puede separarse de los dos resultados menores obtenidos por el equipo de Patrick Kluivert en la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial de 2026 en la zona del Grupo C de Asia. Indonesia perdió 2-3 ante Arabia Saudita y perdió 0-1 ante Irak.

Estas dos derrotas no sólo frustraron el avance de Indonesia a la fase final de la Copa del Mundo de 2026, sino que también provocaron que Garuda perdiera 13,21 puntos FIFA.

Mientras tanto, los dos equipos que vencieron a Indonesia experimentaron un aumento en la clasificación. Arabia Saudita ascendió al puesto 58 del mundo con 1.427,37 puntos, mientras que Irak ocupa el puesto 57 del mundo con 1.428,69 puntos.

Curiosamente, la posición de Indonesia ha sido superada ahora por Malasia. El país vecino saltó del puesto 123 al 118 en el mundo después de lograr dos victorias aplastantes sobre Laos (3-0 y 5-1) en las eliminatorias de la Copa Asiática 2027. 13,3 puntos adicionales significan que Malasia ha acumulado ahora 1.161,53 puntos.

En la región del Sudeste Asiático, Tailandia sigue siendo el equipo con el ranking FIFA más alto. El País del Elefante Blanco se sitúa en el puesto 96 del mundo con 1.235,36 puntos.

A nivel asiático, Japón sigue siendo el mejor equipo, ubicándose en el puesto 19 del mundo (1.645,34 puntos), seguido de Irán en la posición 21 (1.618,28 puntos) y Corea del Sur en el puesto 22 (1.593,92 puntos).

Mientras tanto, España sigue liderando el ranking mundial FIFA con 1.880,76 puntos, seguida de Argentina (1.872,43 puntos) y Francia (1.862,71 puntos).

La próxima clasificación de la FIFA se actualizará nuevamente el 21 de noviembre de 2025, tras el parón internacional que tendrá lugar del 9 al 17 de noviembre.