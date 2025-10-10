La selección de Indonesia es siempre un refrigerio iraquí, aquí está la reacción de Patrick Kluivert

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia, Patrick Kluivert, mira con optimismo el partido contra Irak en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia. Kluivert confía en que el equipo de Garuda no volverá a perder como en anteriores encuentros.

Indonesia nunca ha ganado a Irak en los últimos tres partidos. Garuda perdió 1-5 en el encuentro fuera de casa y luego 0-2 jugando en casa en la segunda ronda. Clasificación para el Mundial 2026. En la Copa Asiática de 2023 (2024), Indonesia también perdió 1-3 ante el equipo apodado los Leones de Mesopotamia.

«Tenemos que respetar a Irak. Antes obtuvieron buenos resultados contra nosotros, pero ahora la situación es diferente», dijo Kluivert en una conferencia de prensa en Jeddah el viernes.

El partido se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el sábado (10/11) por la tarde hora local o el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB.

Kluivert se da cuenta de que este partido no será fácil, pero insiste en que su equipo llega con total determinación.

«Tenemos que ganar. Es lo único que tenemos que hacer. Es difícil, pero somos gente valiente», destacó el técnico holandés.

Kluivert valora que la situación de su equipo es cada vez más sólida, tanto en términos de juego como de cohesión interna.

«Tenemos un equipo que realmente se apoya mutuamente. Todos los elementos del equipo trabajan muy bien juntos y eso es lo que tenemos que demostrar mañana», afirmó.

El ex entrenador de Curazao también enfatizó que sus jugadores habían mostrado un desarrollo significativo, incluso cuando se enfrentaron a Arabia Saudita a pesar de perder por poco.

«Como dije después del último partido, jugamos bien. Ahora es el momento de demostrar los resultados de ese duro trabajo», añadió.

Además de los factores tácticos y mentales, también se cree que el apoyo de la afición proporcionará energía adicional a Garuda.

«Sabemos que miles de aficionados nos apoyan. Jugamos para ellos, para este país y para nuestra familia», concluyó Kluivert.