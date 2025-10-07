La selección de Indonesia debe lucir perfecta contra Arabia Saudita e Irak

Yeda, VIVA – Entrenador equipo nacional de indonesia Patricio Kluivert Quiere que su equipo juegue perfectamente la cuarta ronda de las eliminatorias del Mundial Asiático 2026 para conseguir un billete que le permita clasificar automáticamente a las finales que se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también: Patrick Kluivert reveló el estado actual de Ole Romeny



Indonesia jugará dos partidos de la cuarta ronda de la ronda de clasificación esta semana en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah, enfrentándose al anfitrión. selección de arabia saudita el jueves (10/9) a las 00.15 WIB y continuó con resistencia equipo nacional iraquí El domingo (10/12) a las 02.30 WIB.

«Los preparas, pero ese mismo día, la ejecución debe ser buena, el balón está muerto, la posesión del balón, la pérdida del balón, todo debe ser perfecto, porque faltan 180 minutos para el Mundial, por lo que nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible y clasificarnos», dijo Kluivert en un vídeo enviado por el PSSI en Yakarta el martes.

Lea también: Más popular: 7 jugadores de naturalización le fallaron a la selección de Indonesia, 15 estrellas se apagan demasiado pronto



En el partido posterior, Indonesia tiene 29 jugadores, cuatro de ellos son porteros, mientras que el resto son jugadores de campo.

Lea también: Ole Romeny se sintió perdido antes del partido de la selección de Indonesia contra Arabia Saudita, ¿qué pasa?



De la lista de jugadores que había anunciado Kluvert, sólo Emil Audero no pudo aparecer por lesión.

Emil se lesionó defendiendo a su equipo Cremonese en la continuación de la Liga italiana contra el Como a finales de septiembre.

Esta lesión hizo que Kluivert introdujera dos nuevos nombres de portero, a saber, el portero del Borneo FC, Nadeo Argawinata, y el portero del Makassar PSM, Reza Arya.

«Tenemos a Ernando (Ari Sutaryadi), por lo que (la posición del portero) está bien protegida. Por supuesto, perdimos cuando sabemos que Emil (Audero Mulyadi) sufrió un pequeño golpe en la pantorrilla», dijo Kluivert.

De esta ronda, sólo dos equipos se clasificaron directamente para el Mundial de 2026 de los dos grupos. El equipo que finalice en segundo lugar avanzará a la quinta ronda, mientras que los que ocupen el tercer lugar caerán inmediatamente. (Hormiga)