La selección de draft de 24 años de Steelers ‘ya parece un veterinario’ en el campamento

El Pittsburgh Steelers ‘ La ofensiva no ha sido genial para comenzar el campamento de entrenamiento, pero un punto brillante ha sido la selección de primera ronda de segundo año y el tackle derecho inicial Troy Fautanu.

De acuerdo a al veterano Steelers venció al reportero Mark KabolyA partir del 3 de agosto, el joven de 24 años Persuadido «Ya parece un veterano a pesar de jugar solo 55 instantáneas el año pasado».

Esa es una gran noticia, considerando el desarrollo de Fautanu y Tackle izquierdo Broderick Jones Será primordial para las posibilidades de Pittsburgh en 2025. Talling Quarterback Aaron Rodgers Hasta ahora ha mostrado una movilidad decente, pero sigue siendo un mariscal de campo de 41 años que recientemente se rompió el Aquiles porque no pudo alejarse de un corredor de pases que golpeó su tackle izquierdo alrededor del borde por un saco.

Fautanu y Jones tienen que asegurarse de que la historia no se repita, ya que intentan mantener el futuro Salón de la Fama QB en el campo durante toda la temporada.

Steelers reiteran que Troy Fautanu y Broderick Jones se adhieren a las posiciones actuales

Siendo que la posición del tackle izquierdo guarda el lado ciego de Rodgers como un reclutador de señales diestro, algunos han cuestionado por qué los Steelers no solo cambian de fautanu a la posición LT.

Es una pregunta justa, pero por ahora, los Steelers se han mantenido rígidos en el desarrollo de Fautanu en el tackle derecho y Jones en el lado izquierdo. Kaboly reiteró eso el 3 de agosto.

«Independientemente de cómo se haya visto Jones, no se mueve del tackle izquierdo en el corto plazo y probablemente nunca», señaló el escritor de Beat. «Necesitan que juegue bien, y más temprano que tarde sería preferido».

Jones ha tenido resultados mixtos durante los primeros días de las prácticas acolchadas del campamento de entrenamiento después de quedarse fuera unos días con una «lesión en los tejidos blandos de la parte inferior del cuerpo».

El 1 de agosto, Penn Live Beat Writer Nick Farabaugh transmitió: «Alex Highsmith Domina Broderick Jones en tres repeticiones consecutivas. Bromitado en movimientos de fantasmas consecutivos y luego gana en el tercer representante con un movimiento de giro «.

Sin embargo, el 3 de agosto, el escritor de Steelers Depot Alex Kozora notó que Jones reunió «representantes de calidad contra Alex Highsmith y Nick Herbig«Durante OL-DL uno a uno.

Pittsburgh necesita que Jones siga apilando los días y las prácticas más similares al 3 de agosto que el 1 de agosto. Si puede hacerlo, los Steelers deberían estar en mejor forma en la Semana 1.

El ataque por tierra de los Steelers sigue siendo un problema en el campamento de entrenamiento

Pass Protection obtiene la mayor parte del enfoque cuando se trata de linieros ofensivos, pero también son responsables de proporcionar el impulso en el juego de carrera. Curiosamente, ese ha sido el mayor problema de esta unidad para comenzar el campamento.

El atlético Mike Defabo una vez más reiteró que no ha habido «no espacio para correr» en la ofensiva mientras discute las principales preocupaciones el 4 de agosto.

«El fanático más optimista de los Steelers podría decirle que Rodgers no está en su mejor momento, pero el equipo no necesita que esté con una defensa tenaz y un juego de carrera constante que lo apoye», reconoció Defabo. Agregar: «Ese argumento se desmorona si los Steelers no pueden correr la pelota de manera efectiva».

«Solo seis equipos promediaron menos yardas por acarreo que los Steelers (4.1) la temporada pasada», continuó. «Incluso después de que los Steelers invirtieron mucho en su línea ofensiva, todavía no son el tipo de equipo que puede alinearse e intimidar a un oponente en la línea de scrimmage, como el período de la línea de gol [on August 3] presentado.»

Teniendo en cuenta que se supone que esto es el coordinador ofensivo Arthur Smith, el pan y la mantequilla de Arthur Smith, esta es un área que debe mejorar durante el próximo mes de fútbol, y eso incluye a Troy Fautanu y Broderick Jones.