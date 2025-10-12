La selección absoluta fracasa, todavía hay una selección nacional sub-17 de Indonesia jugando en la Copa del Mundo: ¡tenga en cuenta el calendario!

Katar – Las esperanzas de los aficionados al fútbol indonesios se han desvanecido Selección Nacional de Indonesia Los mayores no lograron avanzar a la Copa del Mundo de 2026. En un partido de vida o muerte contra Irak en King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB, Garuda tuvo que admitir la superioridad del oponente con un estrecho marcador de 0-1.

Sin embargo, en medio de esta decepción, todavía hay otra esperanza que puede hacer ondear la bandera rojiblanca en el escenario mundial. Esta esperanza proviene de Selección Nacional de Indonesia Sub 17que aparecerá en Mundial Sub-17 2025.

Este prestigioso torneo se llevará a cabo en Qatar del 3 al 27 de noviembre de 2025. Indonesia está en el Grupo H con equipos fuertes como Brasil, Honduras y Zambia.

El siguiente es el calendario completo de partidos de la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 en la fase de grupos:

4 de noviembre de 2025 (22.45 WIB)

Indonesia Sub 17 vs Zambia Sub 17

7 de noviembre de 2025 (22.45 WIB)

Brasil Sub 17 vs Indonesia Sub 17

10 de noviembre de 2025 (21.45 WIB)

Honduras Sub 17 vs Indonesia Sub 17

Según el formato del torneo, el campeón y el subcampeón de cada grupo avanzan automáticamente a los dieciseisavos de final. Aparte de eso, los ocho mejores terceros lugares de 12 grupos también tienen derecho a continuar sus pasos.

Aunque no sean de la selección absoluta, la lucha de estos jóvenes jugadores sigue siendo un motivo de orgullo. Aportarán un nuevo entusiasmo y se convertirán en un símbolo de la regeneración del fútbol nacional.

El pleno apoyo de todo el pueblo indonesio sin duda proporcionará energía adicional para que Garuda Muda sobresalga en el escenario mundial.