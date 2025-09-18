La seguridad de los tejanos Jimmie Ward recibe la decisión final sobre el caso de violencia doméstica

No mucho ha salido bien por el Houston Texans Para comenzar la campaña 2025. Han perdido sus dos primeros juegos de la temporada, y no se han visto particularmente geniales en ninguno de los enfrentamientos. Mientras se enfrentaron a un par de equipos duros en el Rams de Los Ángeles y Tampa Bay BuccaneersLos tejanos habrían ganado idealmente uno de esos concursos.

El jueves, Houston finalmente recibió algunas buenas noticias, y se trata de la seguridad estelar Jimmie Ward y su caso de violencia doméstica. Después de ser arrestado y acusado de violencia doméstica de tercer grado en junio, se hizo una decisión final sobre el caso, lo que podría despejar el camino para que Ward regresara a la acción para Houston.

El caso de violencia doméstica de Jimmie Ward es desestimado

Ward fue inicialmente seleccionado con la selección general número 30 en el Draft de la NFL 2014 por los San Francisco 49ers, que es donde pasó las primeras nueve temporadas de su carrera. Después de jugar en solo ocho juegos como novato, Ward asumió un papel inicial en 2015, al que en gran medida mantuvo hasta 2022, y comenzó solo cinco de los 12 juegos en los que jugó.

Antes de la temporada 2023, Ward firmó con los tejanos en la agencia libre, y ha pasado las últimas dos temporadas comenzando con seguridad para ellos. Si bien se ha perdido 14 juegos en total durante esas dos campañas, Ward ha jugado un papel importante en la secundaria de Houston cuando ha estado en el campo, y el equipo claramente lo ha extrañado para comenzar la campaña 2025.

Con las acusaciones de violencia doméstica colgando sobre su cabeza, Ward fue colocado en la lista de exentos del Comisionado, que es donde ha pasado las primeras dos semanas de la temporada. El jueves, Ward’s el caso no tenía pico Por un jurado del condado de Montgomery, lo que significa que el jurado no encontró una causa probable de que ocurriera un delito.

«El caso de la seguridad de los tejanos Jimmie Ward sin pico por el gran jurado del condado de Montgomery», Aaron Wilson de KPRC 2 Houston compartió una publicación sobre X.

Jimmie Ward no está fuera del bosque todavía

Si bien el caso de Ward fue desestimado, la NFL todavía está llevando a cabo su propia investigación sobre la situación, aunque eso también podría terminar con este caso siendo desestimado. Ward todavía enfrenta una demanda civil de $ 20 millones que se presentó en función de las acusaciones de violencia doméstica, y el acusador alega que Ward la agredió varias veces en presencia de su hijo compartido de tres años.

Queda por ver lo que esto significa para su estado de juego, ya que Ward aún tendría que activarse de la lista de exentos del Comisionado antes de volver a la acción. Parece que eso podría suceder en el futuro cercano, aunque valdrá la pena vigilar la otra demanda que enfrenta y la investigación en curso de la liga.

Mientras tanto, Houston continuará preparándose para su concurso de la Semana 3 contra los Jacksonville Jaguars. Teniendo en cuenta el hoyo, el equipo ya ha cavado para sí mismo, obtener una victoria en este juego será crucial. El inicio está programado para la 1 pm ET el domingo, y todos los ojos estarán en los tejanos para ver si pueden volver a la pista antes de que sea demasiado tarde.