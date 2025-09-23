La seguridad de los Broncos pidió una penalización ‘inexcusable’ tarde en la pérdida

Para un jugador se consideró ampliamente como uno de los más trabajadores y mejores en su posición en toda la NFL, Broncos de Denver seguridad Hablar de la caza Solo había seguido brindando su reputación a través de sus primeros 2 juegos con su nuevo equipo.

En la semana 3, las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Hufanga hizo algo tan tonto que era difícil comprender cualquier nivel de fútbol.

Liderando el Chargers de Los Ángeles 20-13 con 4:13 restantes en el último cuarto y con los Chargers enfrentando un tercer y 10 en su propia línea de 35 yardas, el cuerpo de Hufanga criticó al receptor de Chargers Allen noneman Después del silbato después de una captura de 11 yardas, una obra de teatro nacida de la frustración, agregó otros 15 yardas al final de la jugada y empujó a los Chargers al territorio de los Broncos.

El juego de huesos de Hufanga le dio a los Chargers Momentum y dio una nueva vida a un viaje que terminó con un touchdown para empatar el marcador en 20-20 en un juego que los Chargers finalmente ganarían, 23-20, en un gol de campo de 43 yardas por Cameron Dicker a medida que expiró el tiempo.

La derrota mantuvo a los Chargers invictos y dejó caer a los Broncos a 1-2 cuando regresan a casa por lo que ahora parece un juego obligatorio contra el Bengals de Cincinnati en Monday Night Football en la semana 4.

Hufanga gritó sobre el slam del cuerpo

Desde Podcast DNVR Denver Broncos: «En este momento estamos hablando de pequeños detalles, pocos detalles que faltan los Broncos. Las penalizaciones que están cometiendo. Al igual que el cuerpo Slam de Talanoa Hufanga. Ya sabes, un juego inaceptable … donde deberías ser la mayor detallada, la mayor cantidad de PS y QS, la mayoría por el libro, los Broncos tienen las penaltis inexcusables de error no logrado que cambian por completo el juego».

La obra de Hufanga prácticamente borró la buena voluntad que construyó después de firmar un Contrato de agente libre de 3 años y $ 39 millones Con los Broncos en marzo y después de acumular 27 tacleadas, 2 desviaciones de pase y 1 forzado a pasar sus primeros 3 juegos.

«Hablar Cáscara Es el único DB en la NFL con más de 10 tacleadas en cada uno de los dos primeros juegos de la temporada «, Zac Stevens de DNVR escribió el 17 de septiembre. «Ha sido un punto brillante masivo».

Después de la pérdida de los Chargers, los sentimientos pueden haber cambiado en Hufanga, que era un All-Pro y Pro Bowler de la NFL con el San Francisco 49ers en 2022.

Hufanga no parecía darse cuenta de que incluso había cometido un error después del juego.

«No estoy seguro de lo que hice exactamente» Hufanga dijo. «Solo trato de hacer un tackle … Creo que tengo que ir a hablar con los entrenadores y ver lo que hice».

Tal vez Hufanga simplemente no lo entiende y nunca lo hará

Si bien nadie le costó a los Broncos el juego contra los Chargers, la falta personal de Hufanga definitivamente estaba en la carrera.

También es extraño que no pareciera darse cuenta de que había hecho algo mal. Especialmente cuando el denominador común más bajo en Internet, los tipos que hablaban la pelota, parecía obtenerla.

«Sanciones Tengo que parar » Fan de los Broncos Mario Nicholson escribió en X. «Córtalos por la mitad y ganamos ayer. HRápido Body Slamamin Dude casi me hizo lanzar mi televisor ayer. ¿Por qué harías eso?

«La reacción instintiva de los desamparores consecutivos, pero Mannn, Engram, Greenlaw, Harvey y Barron han sido decepciones ”. Cuenta de fanáticos de los Broncos deportes centenario escribió en X. «y Hablar Cáscara es un pena máquina.»