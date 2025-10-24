La seguridad alimentaria no es sólo la capacidad de producir suficientes alimentos

Jacarta – Seguridad alimentaria Indonesia enfrenta serios desafíos. Para 2050, Indonesia debe poder producir el doble de alimentos que ahora.

La población está aumentando, mientras que la presión ambiental es cada vez mayor debido al calentamiento global. Una salida es alentar a los fitomejoradores a producir variedades que se adapten al cambio climático, sean resistentes a los ataques de plagas y enfermedades y tengan una alta productividad.

«Role fitomejoramiento «Es muy importante para mejorar la calidad y la productividad agrícola», afirmó Muhamad Syukur, presidente general de la Asociación Indonesia de Ciencias de la Mejora (PERIPI).

La historia muestra que la revolución verde comenzó con variedades superiores creadas por fitomejoradores. En el pasado, el trigo de vida corta y alta productividad provocó cambios importantes, seguido por el arroz y otros cultivos.

Sin él, no sería posible multiplicar por diez la productividad. Varios estudios han advertido que el cambio climático podría reducir la productividad del arroz en el Sudeste Asiático entre un 10 y un 20 por ciento si no se equilibra con innovaciones adaptativas como variedades resistentes a sequías e inundaciones.

Desafortunadamente, Indonesia se enfrenta a una grave escasez de fitomejoradores, idealmente para atender a 3.000 agricultor.

«Con 30 millones de agricultores, necesitamos alrededor de 10.000 criadores. Actualmente, sólo unas 1.000 personas están registradas oficialmente en PERIPI, y tal vez sólo una cuarta parte de ellas se dedican activamente a la cría», explicó Syukur.

Esta condición, según él, es causada por varios factores. Entre otras cosas, la percepción que la generación más joven tiene de este campo tiende a ser negativa: se considera difícil, requiere mucho tiempo y no ofrece incentivos atractivos.

Los fitomejoradores deben ser fuertes en el campo, tener conocimientos básicos de genética y estadística y, lo más importante, un alto idealismo. Lamentablemente, los incentivos y recompensas para los criadores no son proporcionales a sus contribuciones.

«Para acelerar el progreso, el gobierno necesita reabrir la formación de profesores de fitomejoramiento, abrir programas de estudio de pregrado para fitomejoradores y ampliar las oportunidades de pasantías en la industria de las semillas para que los graduados estén listos para trabajar», enfatizó.

Además de los recursos humanos (RRHH) limitados, otro desafío es la financiación insostenible de la investigación.

Si bien el fitomejoramiento no puede detenerse porque requiere un largo proceso, cada año los fitomejoradores tienen que competir por nuevos fondos. Esto hace que el programa sea insostenible.