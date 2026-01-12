La segunda temporada de ‘The Studio’ comienza a filmarse la próxima semana, confirma Seth Rogen

Recién salido de su premio al Globo de Oro a la mejor serie de televisión de comedia o musical, “El estudio» volverá detrás de las cámaras la próxima semana. Esa es la palabra de la estrella de la serie y productor ejecutivo. Seth Rogenquien dijo a la prensa detrás del escenario en el kudocast del domingo.

El episodio 8 de la temporada 1 tuvo lugar en el Globos de Oroasí que el espectáculo del domingo por la noche hizo que las cosas fueran un poco surrealistas para Rogen y compañía, ya que el espectáculo obtuvo múltiples premios. Rogen también insinuó que la Temporada 2 podría incluso hacer un viaje de regreso a los Globos, señalando que algunas cosas que sucedieron durante la noche en el Beverly Hilton podrían incluso inspirar eventos que sucederán en la Temporada 2.

<br />

«Literalmente hemos escrito algunas cosas que sucedieron antes de esta entrega de premios en episodios mientras escribíamos el programa. Comenzaremos a filmar en una semana», dijo. «Así que sí, han sucedido varias cosas, tanto hoy como antes de este evento, que hemos escrito directamente en el programa, y ​​probablemente sabrás cuáles son cuando las veas».

Rogen dijo que eso podría incluir cameos de personas que se le acercaron durante los Globos, presentándose para aparecer en la temporada 2.

«Mucha gente literalmente se nos acercó y nos dijo: ‘Ponme en tu programa. Haré cualquier cosa. ¡Pasaré por allí!'», dijo Rogen. «Es muy bonito. El director de Sony, Tom [Rothman, the chairman and CEO of the Sony Pictures Motion Picture Group]. Me encanta que los verdaderos jefes de estudio quieran estar en el programa”.

Los ejecutivos tal vez se inspiraron en la aparición del codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en la temporada 1. «Ted lo arruinó para todos. Pero sí, hay algunas personas a las que atrapamos esta noche. Este es un buen terreno de caza furtiva para nosotros».

Además del premio a la mejor serie de comedia/musical, Rogen también ganó como mejor actor en una comedia de televisión. Eso se produjo meses después del episodio de los Globos de “The Studio”, que reclutó a actores como Jean Smart y Adam Scott, además de Sarandos, para interpretar versiones enviadas de sí mismos.

«¡Esto es tan extraño! Simplemente fingimos hacer esto. ¡Y ahora está sucediendo!». Dijo Rogen mientras agarraba su premio Globo de Oro. «Pensé que la única manera de conseguir uno era crear un espectáculo para tener uno falso».

Los premios Globos se producen después de que “The Studio” también arrasara en los premios Emmy de septiembre pasado, donde el programa hizo historia en los Emmy ganando 13 premios emmyrompiendo el récord de todos los tiempos de más victorias para una serie de comedia. Además, Rogen empató el récord de más premios Emmy ganados por un solo individuo en una noche.

“The Studio” filmó su primera temporada en Los Ángeles y obtuvo $13.2 millones en créditos fiscales de California hacer lo mismo para la temporada 2. Los informes habían sugerido previamente que la producción podría comenzar en diciembre; Con la fecha de inicio de enero, aún no está claro cuándo podría regresar “The Studio” a Apple TV para la temporada 2 (la temporada 1 se emitió de marzo a mayo de 2025).

“The Studio” está protagonizada por Rogen, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders. Los productores ejecutivos incluyen a Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Alex McAtee, Josh Fagen, Alex Gregory y Peter Huyck.

“The Studio” fue nominada a tres Globos de Oro este año. Además del premio de Rogen a la mejor interpretación de un actor masculino en una serie de televisión (musical o comedia) y el premio de la serie al mejor musical o comedia de televisión, O’Hara fue nominada a actriz de reparto de televisión.