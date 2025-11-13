La segunda temporada de ‘Shogun’ presenta elenco, escritores y directores nuevos y recurrentes

“shogunLa temporada 2 ha revelado a sus escritores, directores y miembros del reparto nuevos y recurrentes.

Los recién llegados a la temporada 2 incluyen a Asami Mizukawa como Aya, Masataka Kubota como Hyūga, Sho Kaneta como Hidenobu, Takaaki Enoki como Lord Ito y Jun Kunimura como Gōda. Se unen a las estrellas que regresan Hiroyuki Sanada y Cosmo Jarvis, así como a Fumi Nikaidô, Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow, Yuko Miyamoto, Eita Okuno y Yuka Kouri.

Los directores de la temporada 1, Hiromi Kamata (Temporada 1, Episodio 6 “Ladies of the Willow World”) y Takeshi Fukunaga (Temporada 1, Episodio 7, “A Stick of Time”) regresan para dirigir la segunda temporada. Anthony Byrne, Kate Herron y el cocreador de la serie Justin Marks también dirigirán episodios de la temporada 2.

Los escritores de la temporada 2 incluyen a la cocreadora Rachel Kondo, Marks, Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente y Sofie Somoroff.

Según un lema oficial, la segunda temporada de “Shogun” “se desarrolla diez años después de los acontecimientos de la primera temporada y continúa la saga de inspiración histórica de estos dos hombres de mundos diferentes cuyos destinos están inextricablemente entrelazados”.

“Shogun”, basada en la novela homónima de James Clavell de 1975, fue creada para televisión por Kondo y Marks y producida por FX Productions. La pareja también se desempeña como productores ejecutivos junto a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell y Michael De Luca y Sanada. Jarvis es coproductor ejecutivo junto a Eriko Miyagawa.

La temporada 1 de “Shogun” rompió el récord de más premios Emmy ganados por una serie en una sola temporada con 18 estatuillas. Sanada se convirtió en el primer actor japonés de la historia en ganar el Emmy al mejor actor principal en un drama. Anna Sawai también fue la primera actriz de ascendencia asiática en ganar el premio a la mejor actriz principal en un drama.