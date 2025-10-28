La segunda temporada de ‘Running Point’ presenta a Ray Romano en un papel recurrente

Ray Romano está preparado para un papel recurrente en “Punto de ejecución”Temporada 2, Variedad ha confirmado con fuentes.

Romano jugará contra el entrenador Norm Stinson en el netflix Segunda temporada de la comedia. Robert Townsend fue anunciado originalmente para la parte en septiembre, pero el equipo creativo decidió ir en una dirección diferente y reformuló el papel con Romano.

Variedad se ha puesto en contacto con Netflix para hacer comentarios.

Este marcará el segundo papel de Romano en una serie de comedia de Netflix en los últimos tiempos. Anteriormente, protagonizó la serie “No Good Deed” en el transmisor, que debutó en 2024. Sus otros papeles televisivos recientes incluyen “Made for Love”, “Bookie” y “Bupkis”. Romano es mejor conocido por protagonizar la comedia homónima «Everybody Loves Raymond», que duró nueve temporadas y sigue siendo popular hasta el día de hoy. En el cine, Romano protagonizó recientemente “The Irishman” de Martin Scorsese, así como películas como “The Big Sick” y la franquicia de películas animadas “Ice Age”.

Está representado por LBI Entertainment, The Conversation Company y Del Shaw Moonves Tanaka.

“Running Point” debutó originalmente en Netflix en febrero y fue rápidamente renovada para una segunda temporada. El programa finalmente pasó cinco semanas en la lista Global English Top 10 TV de Netflix.

El logline oficial de la temporada 1 dice:

«Cuando un escándalo obliga a su hermano a dimitir, Isla Gordon (Kate Hudson) es nombrada presidenta de Los Angeles Waves, una de las franquicias de baloncesto profesional con más historia, y de su negocio familiar. Ambiciosa y a menudo ignorada, Isla tendrá que demostrar a sus escépticos hermanos, a la junta directiva y a la comunidad deportiva en general que ella era la elección correcta para el puesto».

Mindy Kaling, Ike Barinholtz y David Stassen son escritores y productores ejecutivos de “Running Point”, y Stassen también actúa como showrunner. Hudson produce además de protagonizar. Howard Klein, Jeanie Buss y Linda Rambis también son productores ejecutivos, con Jordan Rambis como productor. La serie es producida por Kaling International de Mindy Kaling en asociación con Warner Bros. Television, donde Kaling tiene un acuerdo general.

Deadline informó por primera vez sobre el casting de Romano.