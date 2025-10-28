La segunda temporada de ‘One Piece’ establece fecha de lanzamiento y primer vistazo a Drum Island

netflix ha revelado que la temporada 2 de “One Piece” se lanzará el 10 de marzo.

La adaptación de acción real de “One Piece” sigue las desventuras de un grupo conocido como los Piratas de Sombrero de Paja mientras navegan en busca de “One Piece”, un tesoro legendario encontrado y escondido por Gold Roger, el ex Rey de los Piratas.

Las estrellas Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skyler, Morgan Davies y Jeff Ward regresarán para la temporada 2. La temporada 1 de “One Piece” terminó con Monkey D. Luffy y el resto del equipo celebrando su victoria sobre Arlong después de luchar contra él. Después de que los piratas salvan las islas Conomi, la tripulación zarpa hacia su próxima aventura, mientras se ofrece una nueva recompensa a Luffy.

La segunda temporada seguirá a los piratas en sus viajes a través de Loguetown, Reverse Mountain (Twin Capes), Whiskey Peak, Little Island y Drum Island. El creador de “One Piece”, Eiichiro Oda, confirmó que la temporada 2 también presentará al personaje favorito de los fanáticos, Tony Tony Chopper, mientras que el productor ejecutivo Matt Owens reveló que los fanáticos pueden esperar que el Dr. Kurecha desempeñe un papel importante en la segunda entrega de la serie.

