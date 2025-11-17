La segunda temporada de ‘Hunting Wives’ comienza la producción, Karen Rodríguez regresa

“Las esposas cazadoras«La temporada 2 está oficialmente en producción, netflix anunció el lunes.

Además, se confirma que Karen Rodríguez y Hunter Emery regresarán para la segunda temporada de la serie dramática como personajes habituales. Rodríguez interpreta al diputado Salazar mientras que Emery interpreta al diputado Flynn. Branton Box, quien interpreta al Sheriff Johnny, regresará como estrella invitada.

Como se informó anteriormenteBrittany Snow, Malin Akerman, Jaime Ray Newman, Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit y George Ferrier regresarán para la temporada 2. El lema oficial de la segunda temporada dice: «Sophie (Snow) y Margo (Akerman) están fuera. Pero muy pronto, viejos secretos y nuevos enemigos las obligan a volver a unirse. Mientras juegan sus peligrosos juegos, surge la pregunta. ¿Son los cazadores o los cazados?».

“The Hunting Wives” está basada en el libro del mismo nombre de May Cobb. La serie está producida por Lionsgate TV y 3 Arts Entertainment. Rebecca Cutter desarrolló la serie para televisión y se desempeña como showrunner y productora ejecutiva. Erwin Stoff de 3 Arts Entertainment también es productor ejecutivo junto con Cobb.

La serie debutó originalmente en Netflix el 21 de julio y finalmente pasó cinco semanas en la lista mundial de los 10 mejores programas de televisión en inglés, aunque solo estaba disponible en los EE. UU. Originalmente se creó en Starz antes de que Netflix adquiriera los derechos estadounidenses, siendo los derechos internacionales un punto clave en la eventual renovación de la temporada 2. La segunda temporada ahora estará disponible en casi todos los países donde Netflix está disponible.