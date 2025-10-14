La segunda temporada de ‘Devil in Disguise’ se centrará en el acosador nocturno Richard Ramirez

Como «Diablo disfrazado: John Wayne Gacy” se estrena este jueves, Pavo real Ya está dando vueltas la historia de otro asesino en serie para su próxima entrega. Variedad se ha enterado que el streamer está en conversaciones con el productor ejecutivo de la serie antológica Patricio Macmanus para centrar la segunda temporada de “Devil in Disguise” en el famoso “Night Stalker”, también conocido como Richard Ramirez.

Se están llevando a cabo conversaciones iniciales para considerar un nuevo “Diablo disfrazado” que contaría la historia de Ramírez, el asesino en serie, violador y ladrón que llegó a ser conocido como el “Acosador Nocturno” mientras aterrorizaba a Los Ángeles y el sur de California entre 1984 y 1985. Se cree que Ramírez mató al menos a 15 personas; Debido a que sus víctimas variaban en edad, género y origen, eso hizo que los crímenes de Ramírez fueran extremadamente difíciles de predecir.

Ramírez fue finalmente capturado en agosto de 1985 y finalmente declarado culpable de los 43 cargos por los que se le imputaba; El asesino murió en prisión en 2013 mientras cumplía condena a muerte.

Macmanus (“Dr. Death”, “The Girl From Plainville”) actuaría como showrunner de la edición Ramírez de “Devil in Disguise” y también como productor ejecutivo, junto con su equipo en Littleton Road Prods. La UCP de Universal Studio Group, donde tiene su sede Littleton Road, es el estudio.

Peacock ya está familiarizado con la historia de Ramírez, ya que anteriormente dirigió la serie documental de dos partes de NBC News Studios “Richard Ramirez: The Night Stalker Tapes”. En otra parte de la televisión, Ramírez fue el tema del documental de Netflix de 2021 “Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer”.

Macmanus y su equipo han estado ocupados en Peacock últimamente. Macmanus abrió recientemente su sala de guionistas para “Vigilante”, basado en el podcast sobre Tim Miller, un buscador y rescatador radicado en Texas, quien se convence de que finalmente ha resuelto el asesinato de su propia hija. Peacock también compró la serie sobre crímenes reales “Crush”, sobre el episodio de “Jenny Jones” que condujo a un asesinato. Brownstone Productions de Elizabeth Banks y Max Handelman y Pageboy Productions de Elliot Page están produciendo “Crush” junto a Littleton Road y Macmanus.

Y luego está «Diablo disfrazado: John Wayne Gacy«, que se estrena el 16 de octubre en Peacock. Macmanus y su equipo están buscando convertir «Devil in Disguise» en una franquicia de antología, ahora que la historia de Ramírez está en proceso como continuación.

Michael Chernus (“Severance”), Gabriel Luna (“The Last of Us”), James Badge Dale (“Savant”), Michael Angarano (“Oppenheimer”), Chris Sullivan (“This Is Us”) y Marin Ireland (“The Irishman”) protagonizan “Devil in Disguise: John Wayne Gacy”, que según el logline “despeja las capas retorcidas de la vida de Gacy mientras entretejiendo historias desgarradoras de sus víctimas; explorar el dolor, la culpa y el trauma de sus familiares y amigos; y exponer las fallas sistémicas, las oportunidades perdidas y los prejuicios sociales que alimentaron su reinado de terror”.

Macmanus es showrunner, escritor y productor ejecutivo, mientras que los productores ejecutivos también incluyen a Noah Oppenheim (“The Maze Runner”), Sarah Bremner y Liz Cole (“The Thing About Pam”) para NBC News Studios; y Ashley Michel Hoban, Ahmadu Garba y Kelly Funke de Littleton Road Productions.

Macmanus dirigió el episodio 8 de la serie; También dirigieron Larysa Kondracki, Ashley Michel Hoban, Maggie Kiley y Bille Woodruff. El programa proviene de UCP de Universal Studio Group, donde Macmanus y Littleton Road han tenido un acuerdo general durante los últimos nueve años.

Macmanus está representado por Josh Hornstock de UTA y Evan Corday de Gameplan Media.