La segunda ola de retorno de las vacaciones de Navidad comienza a verse en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek

Karawang, VIVA – La segunda ola de retorno de las vacaciones de Navidad comenzó a verse en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek, precisamente en la zona de Karawang, Java Occidental, el domingo (28/12/2025) por la tarde. Miles de vehículos de Cikampek se dirigen hacia Jabodetabek y sus alrededores.

Lea también: Cuidado con los atascos en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek durante la próxima semana debido a las reparaciones de la carretera



El seguimiento sobre el terreno muestra que entre los vehículos que circulan predominan los turismos. El flujo de vehículos parece moverse incesantemente, especialmente en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek Kilómetro 55, que es uno de los puntos más densos de contraflujo.



Comienza la segunda ola de reflujos navideños en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

Lea también: ¡Reveló! Una moto femenina sin casco entra en la autopista de peaje Cikampek ODGJ



Aunque el volumen de vehículos ha aumentado, las condiciones del tráfico siguen siendo relativamente fluidas. Los vehículos todavía pueden circular a una velocidad media inferior a 70 kilómetros por hora, sin largas colas.

Este aumento en el tráfico de vehículos fue provocado por el gran número de residentes que regresaron a Yakarta y a las zonas de amortiguamiento después de que terminaron las vacaciones de Navidad. Varios viajeros optaron por regresar temprano para evitar mayores aglomeraciones.

Lea también: ¡Relajarse! Una moto femenina entra sin casco en la autopista de peaje de Cikampek y acelera mientras es perseguida por una patrulla de la policía



Sin embargo, se espera que el aumento en el volumen de vehículos continúe hasta el domingo por la noche. Se prevé que el flujo de retorno se hará más denso a medida que terminen las largas vacaciones de Navidad.

Según las estimaciones, se prevé que la noche del domingo sea el pico de afluencia de personas durante las vacaciones de Navidad en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek. Se recomienda a los usuarios de la carretera que tengan cuidado, mantengan una distancia segura y controlen la información de tráfico más reciente antes de viajar. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Karawang)