La sede llame a todas las mezquitas dentro de la Policía Nacional, Salat, reza por el conductor de Ojol Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – La sede de la Policía Nacional (sede) sostenida oración oculta Rezar por un taxista de motocicleta en línea (ojol) Affan kurniawanquien murió después de ser atropellado por un auto rantis Brote. La oración oculta se realizó después de las oraciones del viernes en la mezquita al-ikhlas, Sede de la policíaJalan TrunoJoyo, Kebayoran Baru, South Yakarta (sur de Yakarta), viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Especificaciones de Rantis Brimob que golpeó el Ojol para matar en Pejompongan



Visto en el lugar, el subdirector de policía Komjen Dedi Praseteto y el inspector general de Wairwasum Polri, General Merdisyam, estaban en la primera SAF. La sede de la Policía Nacional pidió todas las mezquitas en la Policía Nacional y el Personal, tanto en la sede como en los dormitorios para mantener oraciones ocultas.



Ilustración del edificio de la sede de la Policía Nacional

Leer también: PRABOWO: Se escucharán aspiraciones legítimas, pero no se desagees



«Cierta tristeza, por supuesto, y de acuerdo con la dirección del liderazgo para que todas las mezquitas de la Policía Nacional tanto en oficinas como en dormitorios para llevar a cabo oraciones sobrenaturales para rezar por los fallecidos», cuidados personales de Karo para el personal de recursos humanos (Karowatpers SSDM) General de la Policía Nacional de Brigadier Herdi Susianto dijo a Reporters en la ubicación.

Rantis Brimob, que fue asesinado por las manifestaciones de seguridad en Yakarta, el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Leer también: Conductor de Ojol asesinado Rantis Brimob, Kapolda Maling y pidiendo a los ciudadanos de RIAU que no sean provocados



«Lamento mucho el incidente que ocurrió y me disculpo profusamente por este evento», dijo Sigit en una declaración escrita.

El general Sigit, acompañado por el inspector general de la policía de Metro Jaya, Asep Edi Suheri, fue al Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM), Central Yakarta (Central Yakarta) para llorar y disculparse con la familia de Affan. El general Sigit también ordenó a la propama policial lo antes posible que tome medidas contra los miembros de los miembros de BRIMOB involucrados en este caso.

«Anteriormente expresamos sus condolencias y nos disculpamos de nuestras instituciones por el desastre que ocurrió. También nos reunimos con el medio ambiente, había RT, había administradores de mezquitas, había RWS, nos comunicamos a prepararnos para el funeral y también otras cosas solicitadas por la familia del fallecido», explicó el jefe de policía de la RSCM en la mañana temprana.

https://www.youtube.com/watch?v=60_t9muumes