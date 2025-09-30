La sede del PPP sigue siendo válida bajo el liderazgo de Mardiono, se le pide a la policía que esté en espera

Yakarta, Viva – Situación política interna del Partido de Desarrollo Unido (PPP) Calentar después de que surgieron esfuerzos de ciertas partes para ganar la oficina de PPP DPP.

Leer también: El político senior de PPP dijo que Agus Suparmanto se convirtió en candidato para el presidente general de ‘Doll’



Presidente del campo PPP DPP Ley Período 2020-2025, Andi Surya explicó que hasta ahora, un decreto (SK) del Ministerio de Derecho legal todavía está en nombre del Presidente Interino de PPP, Muhamad Mardiono.

«Legalmente de pie, el líder legítimo y la autoridad de la oficina del partido es el Sr. Mardiono. El decreto de Menkum no ha cambiado, por lo que su liderazgo aún es legalmente válido», dijo Andi a los periodistas el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: Yusril sobre el dualismo PPP: el gobierno no será aprobado por la gestión de los partidos políticos en caso de conflicto





Actor Ketum PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Andi condenó firmemente los pasos de aquellos que intentaron hacerse cargo de la oficina del partido sin base legal.

Leer también: El gobierno se asegura de no interferir con los problemas internos de PPP



«Si alguien toma la oficina, ya está fuera de ley. Esta oficina es un hogar compartido, que no pertenece a ciertos grupos», dijo.

Para anticipar posibles enfrentamientos, PPP ha solicitado asistencia de seguridad de la estación de policía central de Yakarta. «Nos hemos reunido y pedimos apoyo policial si hay acciones ilegales o de intimidación», dijo.

También dijo que había presentado pruebas en forma de videos y mensajes de amenaza que circulan en las redes sociales a las autoridades. policía.

«Le pedimos a la policía que actúe de manera decisiva. No permita ninguna acción de privación o actos contra la ley en la oficina del PPP. Y Alhamdulillah, la policía lo ayudará», dijo.



Presidente interino de PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

PPP insta a todas las partes a mantener la conductividad y resolver problemas en la ilusión.

«En beneficio de la fiesta, ven bien, estamos abiertos. Pero no hay acciones unilaterales que dañen la unidad», dijo.