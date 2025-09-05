La secuela del Director Alien Romulus no regresa a Fede Álvarez


Fede Álvarezquien revitalizó la franquicia «alienígena» en la pantalla grande el año pasado con «Alien: Romulus«No volverá para la secuela, reveló.

Hablando con ToofabÁlvarez dijo que permanecerá como productor de la secuela de «Alien: Romulus», pero él y Ridley Scott buscarán un nuevo director.

«Acabamos de terminar el guión, en realidad, para una secuela de ‘Romulus’. Pero voy a pasar la antorcha en este director «, dijo a Toofab. «Voy a producirlo, con Ridley Scott, lo produciremos juntos y ahora estamos tratando de encontrar un nuevo cineasta para entrar».

Scott dirigió el clásico original «Alien» en 1979 antes de pasar las riendas a James Cameron por su igualmente amada secuela, «Aliens» en 1986. La franquicia reclutó a David Fincher para «Alien 3» de 1992 y Jean Pierre Jeunet para «Resurrección» en 1997. Luego, las películas de «Avp» de «Alien Vs. Vs. Predator» Tours Tours con los directores Paul WS y Greg y Greg y Colinio de la Colina y Colinea para las películas de los primeros » «Alien vs. Predator: Requiem», respectivamente. Scott regresó en la década de 2010 para las precuelas «Prometheus» y «Alien: Covenant».

«Creo que eso suele ser lo que ha sucedido, excepto Ridley, los cineastas vienen, haces uno y pasas el bastón al siguiente», dijo Álvarez. «Pero escribimos la historia porque realmente amamos lo que comenzamos con ‘Romulus’ y queremos continuar la historia. Nos encanta la historia y ahora solo queremos encontrar un director que realmente quiera ir a la yugular».

«Alien: Romulus» fue un éxito entre los críticos y los fanáticos por igual, siendo la primera película «Alien» desde «Covenant» en 2017. Hizo $ 351 millones en la taquilla mundial. Álvarez reveló A principios de este verano, estaba en preproducción en la secuela y se esperaba que la filmación comenzara en octubre. En este momento, «Alien» se ha apoderado de la televisión con la serie FX/Hulu de Noah Hawley «Alien: Earth», una precuela que tiene lugar en los años anteriores al «Alien» original.



