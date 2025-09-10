La secuela de Superman ‘Man of Tomorrow’ presentará a Lex Luthor, dispara en abril de 2026

James Gunn apareció en la radio Siriusxm de Howard Stern y dijo «estamos empezando a disparar» el «»Superhombre«Secuela»Hombre del mañana«En abril de 2026 más o menos. Warner Bros ya ha salido con el tentpole de cómics para el 9 de julio de 2027, que es esencialmente dos años después del lanzamiento de» Superman «el 11 de julio de este verano.

«Es una historia sobre Lex Luthor y Superman que tienen que trabajar juntos hasta cierto punto contra una amenaza mucho, mucho mayor», bromeó Gunn sobre su secuela por primera vez. «Es más complicado que eso, pero esa es una gran parte de eso. Es tanto una película Lex como una película de Superman. Me encantó trabajar con Nicholas Hoult. Me relaciono con el personaje de Lex, lamentablemente. Realmente quería crear algo extraordinario con los dos. Me encanta tanto el guión».

«Superman» inició con éxito el nuevo universo DC de Gunn, que desde entonces ha continuado con la temporada 2 de «Peacemaker» en HBO Max y luego incluirá las películas de 2026 «Supergirl» (Gunn le dijo a Stern que la protagonista Millie Alcock «podría ser el mejor de un casting de un casting en mi vida.

«Superman» de Gunn presentó a David Corenswet como el hombre de acero y Nicholas Hoult como Lex Luthor, quienes están confirmados para regresar para «Man of Tomorrow» dado la burla de Gunn a Stern. Con $ 614 millones en la taquilla mundial, «Superman» es la película de cómics mejor recaltada del año.

El director anunció «Man of Tomorrow» En las redes sociales El 3 de septiembre. En su anuncio, el escritor y director incluyó una imagen de cómic de Superman parado junto a Lex Luthor en su traje de guerra. En los cómics de DC, Lex crea el traje para que coincida con la fuerza y ​​las habilidades de Superman. Si bien la imagen teaser sugirió que Lex y Superman estarían en desacuerdo nuevamente, ahora parece que Lex usará su traje de guerra para que pueda estar al mismo nivel que Superman para cualquier gran amenaza que se le presente.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav anunció personalmente en agosto que Gunn volvería a escribir y dirigir un seguimiento a «Superman».