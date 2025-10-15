La secuela de ‘Red, White & Royal Blue’ consigue nuevo título y director


¡Que coman pastel (de boda)!

La tan esperada secuela de la exitosa comedia romántica “Red, White & Royal Blue”, protagonizada por Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Perez, recibió oficialmente luz verde en Amazon. Jamie Babbit (“But I’m a Cheerleader”) se ha sumado para dirigir la película, que se titula oficialmente “Red, White & Royal Wedding”.

Babbit dirigirá la película a partir de un guión de Gemma Burgess, Matthew López y el autor de “Red, White & Royal Blue”, Casey McQuiston.

Greg Berlanti y Sarah Schechter de Berlanti Schechter Films volverán a producir la película, junto con Michael McGrath del cartel, así como Jennifer Salke de López y Sullivan Street Productions. McQuiston será el productor ejecutivo.

Babbit está representada por UTA y el abogado Michael Auerbach; Galitzine está representada por Curtis Brown Group, WME, Brillstein Entertainment Partners, The Lede Company y Gang, Tyre y Johnson Shapiro; Zakhar Perez está representado por WME, Principal Entertainment LA, The Lede Company y Felker Toczek; y Burgess está representado por UTA y Kaplan/Perrone.

