La secuela de Jungle Cruise está muerta en Disney, dice Dwayne Johnson

El «Crucero por la jungla«La secuela probablemente esté muerta, al menos según las estrellas. David Johnson y Emily Blunt. El dúo encabezó la película de aventuras de Disney de 2021 sobre el capitán de un barco fluvial que guía a una científica y a su hermano en una misión para encontrar el Árbol de la Vida. La película se inspiró en la atracción del parque temático de Disney, similar a “Piratas del Caribe”.

Cuando preguntado por Semanal de entretenimiento Sobre si la secuela permanece o no en cubierta, Johnson respondió: «No lo creo».

«Creo que cuando Disney asumió un nuevo liderazgo, simplemente cambiaron al salir de COVID», continuó el actor. «La COVID cambió nuestro negocio de muchas maneras. Creo que miraron esa propiedad y pensaron: ‘Lo hicimos una vez, no estoy seguro de si deberíamos volver a visitarlo’. Independientemente de si nuestra química fue excelente o no”.

Blunt añadió: «No querían zarpar de nuevo, y eso está bien».

Variedad reportado por primera vez en una secuela de “Jungle Cruise” en agosto de 2021, poco después de que la tienda familiar superara los 100 millones de dólares en la taquilla nacional. Johnson y Blunt estaban decididos a regresar como el capitán del barco fluvial Frank Wolff y la valiente exploradora Dra. Lily Houghton, respectivamente, mientras que también se esperaba que regresara la directora Collet-Serra. Pero en los años siguientes nunca llegaron noticias más concretas sobre el desarrollo de la secuela.

hablando con Variedad en la alfombra roja de los Oscar en marzo de 2024, dijo Johnson él “posiblemente” Volveré para una segunda película. Y añadió: «Más adelante, sí, me gustaría hacerlo. Tal vez, ya veremos».

Johnson y Blunt estaban en la alfombra roja en septiembre en el estreno en Los Ángeles de «The Smashing Machine» y continuó expresando interés en hacer una secuela de «Jungle Cruise», aunque Blunt señaló: «Siento que tenemos que hacer algo más ahora. Pienso: ‘¿Qué más?'»

«Llama a Disney. Llévanos de vuelta a ese barco», añadió Blunt, y Johnson intervino: «Llamaremos a esos muchachos esta noche. Nos divertimos mucho».

“Jungle Cruise” se lanzó el 30 de julio, tanto en cines como en Disney Plus Premier Access, por un precio adicional de $30. En su primer fin de semana, recaudó 34,2 millones de dólares en ventas de entradas en cines y 30 millones de dólares de Disney Plus, informó la compañía. La película se mantuvo a flote en la taquilla, alcanzando los 100 millones de dólares a nivel nacional después de su quinto fin de semana. En la taquilla mundial, la película terminó su carrera con 221 millones de dólares.