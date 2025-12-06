La secuela de Handmaid’s Tale muestra a Chase Infiniti

Hulu ha desvelado un primer vistazo a “Los testamentos”, la próxima serie secuela de “The Handmaid’s Tale”.

La serie, que se estrenará en abril de 2026, está basada en la novela homónima de 2019 de la autora de “The Handmaid’s Tale”, Margaret Atwood, y está ambientada en la teocracia distópica de Gilead años después de los eventos de la serie original. «The Testaments», según el lema oficial, «es una historia sobre la mayoría de edad que encuentra a una nueva generación de mujeres jóvenes en Gilead lidiando con el futuro sombrío que les espera. Para estas mujeres jóvenes, crecer en Gilead es todo lo que han conocido, sin tener recuerdos tangibles del mundo exterior antes de su adoctrinamiento en esta vida. Ante la perspectiva de casarse y vivir una vida de servidumbre, se verán obligadas a buscar aliados, tanto nuevos como viejos, para ayudar en su lucha por la libertad y la vida que merecen.

El reparto incluye a Ann Dodd, Chase Infinit, Lucy Hallday, Rowan Blanchard, Mattea Comforti, Isolde Ardies, Shechiinah Mpumlwana y Birva Pandya.

Bruce Miller creó “The Testaments” y se desempeña como showrunner. También es productor ejecutivo junto a Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quienes dirigirán los primeros tres episodios. MGM Television es el estudio.

Basada en la novela homónima de Atwood de 1985, “The Handmaid’s Tale” se emitió en Hulu durante seis temporadas, se estrenó en 2017 y concluyó a principios de este año.

Vea las primeras fotos, que se revelaron por primera vez durante el festival de cine CCXP en São Paulo, Brasil, arriba y abajo.

